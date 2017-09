Projev J. C. Junckera se zaměří na budoucnost EU (Ranní zpráva z finančního trhu)

Z pohledu zveřejněných dat bude dnešní den patřit k těm méně zajímavým. Čeká nás pouze průmyslová produkce za celou eurozónu, která si marginálně polepší a dále projev prezidenta Evropské komise Junckera. Na domácí půdě bude zveřejněn vývoj platební bilance za červenec. Běžný účet se v důsledku výplat dividend propadne do červených čísel. Včera jsme zveřejnili naši novou kvartální zprávu na Slovensko. Více informací naleznete na http://bit.ly/SEO3q17CZ.

Průmysl eurozóny si nepatrně polepší

Červencová průmyslová výroba za eurozónu jako celek by si měla alespoň nepatrně polepšit. Po červnovém propadu o 0,6 % meziměsíčně si podle ekonomů SG na své konto připíše růst alespoň o jednu desetinu. Pozornost trhů se dnes bude upínat také na projev prezidenta Evropské komise J. C. Junckera. Kromě zhodnocení stavu unie by se měl Juncker zaměřit na její budoucnost a představit mimo jiné, jak by EU mohla vypadat po brexitu.

Euro se drží těsně pod hranicí 1,200 USD/EUR

Absence zajímavějších dat se včera odrazila i na vývoji kurzu eura vůči dolaru. Společná evropská měna se držela po celý den těsně pod hranicí 1,200 USD/EUR a vyčkávala na zajímavější impulzy. Těch se však zřejmě nedočká ani dnes, kdy kalendář makroekonomických dat zeje prázdnotou.

Český běžný účet vykáže další deficit

Běžný účet platební bilance vykáže za červenec další pasivum. Náš odhad počítá s deficitem -15,5 mld. CZK, po červnových -14,5 mld. CZK. Již zveřejněná červencová bilance zahraničního obchodu vykázala deficit na úrovni -2,1 mld. CZK, ve hře navíc stále zůstávají výplaty dividend. Ty by měly být hlavním důvodem, proč se běžný účet podívá v červenci hlouběji do červených čísel. Výše výplat dividend byla v prvním pololetí zatím překvapivě nízká. Z tohoto důvodu nemůžeme vyloučit, že ČNB ještě přistoupí k revizi údajů za první polovinu letošního roku a výsledek běžného účtu se tak posune k horším hodnotám.

Regionální měny ztrácely

Regionální měny včera ztrácely. Kurz koruny při absenci zajímavějších domácích údajů ztratil 0,1 %, když se posunul na úroveň 26,12 CZK/EUR. Podobně se vedlo i maďarskému forintu, který odepsal 0,2 % na 307,1 HUF/EUR.

Polskému zlotému zchladila náladu srpnová jádrová inflace, která o jednu desetinu zaostala za očekáváními a zpomalila na 0,7 % y/y. Evropská komise navíc včera přistoupila k dalšímu kroku ohledně sporu týkajícího se zákona o polském soudnictví, když Polsku zaslala „odůvodněné stanovisko“. Polsko má nyní měsíc na to, aby se s výtkami Bruselu nějak vypořádalo. Spor může vyvrcholit až předložením sporu Soudnímu dvoru EU. Z centrálních bankéřů včera vystoupil Jerzy Zyzynski. Ten nevidí žádný důvod, proč by úrokové sazby měly růst před polovinou roku 2018. S tím se shoduje i prognóza SG, která počítá s prvním růstem sazeb ze současné úrovně 1,5 % ve druhé polovině roku 2018. Zlotý tak v průběhu úterního obchodování ztratil 0,4 %, když oslabil na 4,263 PLN/EUR.

Včera jsme zveřejnili naši novou kvartální zprávu na Slovensko. Domníváme se, že slovenský HDP v letošním roce vzroste o 3,2 %. Příští rok pak přidá 3,6 %. Slovenskou ekonomiku bude podporovat převážně soukromá spotřeba, která těží z dalšího utažení podmínek na trhu práce. Investiční aktivita se v letošním roce zlepší pouze mírně, v příštím roce ale zrychlí znatelně. Očekáváme, že přebytek zahraničního obchodu zůstane kladný, i když nižší, protože vývoz zpomalil svou dynamiku. Spotřebitelská inflace je podporována především korigovanou inflací. Nicméně celková inflace bude růst i kvůli pohonným hmotám a zejména potravinám. Více informací naleznete na http://bit.ly/SEO3q17CZ.