Drony jsou stále oblíbenější! Pro jejich užívaní platí přísná pravidla

Poplach na ruzyňském letišti způsobil v úterý dron. Letadla musela kvůli bezpečnosti přistávat na jiné dráze. Drony jsou hit mezi profesionály i nadšenými amatéry. K létání s civilními drony se ale vztahují pravidla, které je nutné dodržovat. V opačném případě hrozí pokuta. S dronem je nejlepší létat na vlastním pozemku, na poli nebo na louce. Pokud dron nebude lítat nad hlavami cizích osob a jejich majetkem, je vše v pořádku. Pravidla sepsal droneweb.cz Obecně se nemá s dronem létat u zástavby, v okolí letišť, nad silničními komunikacemi, železnicemi a v zakázaných prostorech, kam spadají například chráněná území a elektrárny. Co se týče dronů v interiérech, zde žádná právní úprava není, jelikož Úřad pro civilní letectví řeší jenom vzdušný prostor. V noci a za tmy je používání dronů zakázané.





Létání kolem památek

V naprosté většině návštěvních řádů památek je zákaz létání bezpilotními prostředky bez předchozího písemného souhlasu. Létaní s dronem v této oblasti se může i prodražit - pokud s ním proletíte například v okolí Pražského hradu, hrozí vám pokuta pět tisíc korun.





Doporučená bezpečná vzdálenost

Při vzletu a přistání se nesmíte přiblížit k osobě na méně než 50 metrů horizontálně. Dron se může přiblížit pouze k pilotovi a jeho doprovodu.

Pro drony do 7 kilogramů platí, že minimální vzdálenost od člověka a staveb musí být bezpečná. Pro drony s větší hmotností už jsou pravidla přístnější. Mohou se přiblížit na 100 metrů horizontálně k lidem a 150 metrů k husté zástavbě. Drony by neměly by létat ve výšce nad 300 metrů.

Pokuty

Za porušení pravidel v sankčním řízení hrozí pokuta až do výše 5 000 000 Kč. Jak již bylo uvedeno, za pohyb dronu u památek hrozí pokuta 5 000 korun.



Létání pouze podle kamery z dronu

Let, nebo létání mimo dohled pilota za pomoci GPS je v ČR zakázán a můžete tak létat jen pokud máte další osobu, která dron sleduje fyzicky.





Pojištění



Za škody způsobené drony zodpovídá jejich operátor. Bezpilotní systémy mohou být pro podobné případy pojištěny. Pokud vlastníte licenci, musíte platit povinné ručení.