Goldman Sachs: S korekcí počítá tolik investorů, že na ni zřejmě nedojde

Jaká je šance, že akciový trh někdy v dohledné době sklouzne dolů? Podle banky Goldman Sachs moc velká není. Jednoduše kvůli obavám, že by se něco takového mohlo přihodit.

Hlasů, které říkají, že nějaká korekce by mohla přijít, v poslední době opět přibylo. Širší americký akciový index S&P 500 má za sebou 14 měsíců, kdy se nepropadl o více než 5 procent. Od plnohodnotné korekce, tedy 10procentního poklesu, uplynulo 19 měsíců. A analytici „goldmanů“ si nemyslí, že se tyto šňůry teď přetrhnou.

Raněný býk

Důvody? Jedním ze dvou hlavních příčin je strach, který způsobuje, že investoři v podstatě „negují“ jakékoli obavy z euforie, které by býčí trh mohly utnout.

„Raněný býk je tím, co smýšlení investorů popisuje nejlépe,“ říká podle CNBC hlavní analytik pro americké akciové trhy David Kostin.

Širší americký akciový index S&P 500 stoupl od začátku roku do dnešního zahájení na Wall Street o více než 11 procent. Po dnešním otevření zapsal nové historické maximum 2 493,23 bodu.

Kostinovo stanovisko je zajímavé ještě z jednoho důvodu. Jeho cílovou úrovní pro S&P 500 pro letošní rok je 2 400 bodů. Analytik přitom nabízí celou řádku důvodů, proč by se investoři měli bát, že trh spadne. Za zmínku stojí nízká volatilita, napjaté valuace, stárnoucí ekonomická expanze, zpřísňující se měnová politika Fedu, klesající dluhopisové výnosy a politická nejistota.

Kostin se ale nedomnívá, že tyto faktory dohromady vyústí v masivní výprodej. Něco takového je podle něj málo pravděpodobné, protože nálada na trhu je přidušená a spotřebitelské výdaje Američanů si stojí dobře.

Počítání medvědů

Ukazují to i nejnovější čísla americké asociace individuálních investorů AAII. „Medvědů“ je mezi drobnými investory podle jejího průzkumu 35,7 procenta, tedy více, než je historický průměr. Neutrální postoj má 35 procent oslovených. Oproti tomu býčí pohled na trh jich razí jenom 29,3 procenta. Dlouhodobý průměr je 38,5 procenta.

„Akciový trh bezpochyby jednou klesne,“ říká hlavní investiční analytik společnosti Leuthold Group Jim Paulsen. „Pravděpodobně to ale bude tehdy, až se zadrhnou jeho základní ekonomické fundamenty.“ To, čeho by si investoři měli podle něj všímat, je výrazná opora v podobě slabšího amerického dolaru a nižší dluhopisové výnosy oproti konci loňského roku. Většina jich ale sleduje utahující se měnovou politiku Fedu.

Zdroj: CNBC