Elektrošílenství automobilovému segmentu nepomůže. Firmy ho ale nemohou ignorovat

Může právě probíhající autosalon v německém Frankfurtu nad Mohanem zatlouct poslední hřebíček do rakve dieselových motorů? Podle některých hlasů se zdá, že ano. Setkání vrcholných manažerů automobilových značek na autosalonu se totiž stále více stáčí k tomu, že je nutné řešit elektrifikaci vozidel. A hlavně – dopad zavedení elektrických pohonů aut na zaměstnanost a ziskovost firem.



Pohádka s dobrým koncem?

Statistiky říkají, že 95 % produkce elektrických aut se celosvětově prodá pouze v 10 zemích: Číně, USA, Japonsku, Kanadě, Norsku, Spojeném království, Francii, Německu, Nizozemsku a Švédsku. Jenže elektrifikace aut i přes rychlé oznámení plánů značek Daimler, Volkswagen a PSA Group na elektrifikaci aut nebude po zveřejnění zprávy o čínských plánech na zákaz dieselových motorů zřejmě tak rychlá. Problémem je totiž ziskovost. A hlavně - zaměstnanost.



Podle zástupců značky Mercedes totiž elektrické modely aut z jejího portfolia přinesou jen poloviční ziskovost ve srovnání s konvenčními modely. Skupina proto bude muset najít úspory, a to třeba outsourcingem výroby více výrobních dílů. Jenže to může ohrozit zaměstnanost v německých automobilkách a přinést ještě větší závislost výrobců aut na dodavatelích dílů. Vlna odmítání dieselových pohonů však přináší i ambiciózní plány. Například skupina Volkswagen po vyjádření Matthiase Müllera, generálního ředitele firmy, že značka jako VW musí auto segment v inovacích vést, oznámila plán, kterým chce posílit roli subdodavatelů a elektrifikace zároveň. Plán globálně počítá s alokací až 50 miliard eur za dodávky výbavy elektroaut, včetně baterií. Což je mimochodem segment, který v Evropě ještě nemá velkou konkurenci.

Zákazy nejsou všechno

Akcie autosegmentu nyní ovládají jiné než fundamentální ukazatele, všímají si někteří komentátoři. Například akcie společnosti Tesla vylétly během začátku tohoto týdne o téměř 6 procent poté, co právě Čína zveřejnila své záměry se zákazem dieselových motorů. Co na tom, že i značky jako PSA varují před riziky, mezi které patří například neuspokojivá prodejnost modelů s elektrickými bateriemi. Agentura Reuters v této souvislosti uvedla, že prodej elektroaut představuje méně než 1 procento celosvětového prodeje automobilů.



Jen rok po vypuknutí aféry „Dieselgate“, kterou odborníci spojují s vlnou „elektro-šílenství“ v automobilovém průmyslu, oznámila skupina Volkswagen, že mění plány na produkci elektrovozů. Z původních 30 nových modelů elektrických aut do roku 2025 a prodeji 2 až 3 milionů kusů elektrovozů ročně, zvýšila nyní automobilka plán na 80 modelů.



Baterie ovlivní zaměstnanost v automobilkách

Automobilový segment řeší i palčivou otázku změn v zaměstnanosti, které vyvolá posun k elektro vozům. Kvůli tomu, že klíčovým prvkem elektroaut jsou baterie a jejich cena, čeká se dramatický posun (outsourcing) produkce bateriových pohonů do Číny. Ta již dominuje segmentu automobilových bateriových energetických pohonů. Podle poradenské společnosti AlixPartners navíc elektrické pohony, včetně bateriových, vyžadují až o 40 procent méně práce než produkce mechanických pohonů. U evropských automobilek by to znamenalo ztrátu až 112 000 pracovních míst. Podle agentury Reuters je nutno dodat, že je to číslo ještě před jakýmkoliv outsourcingem.



Ekonomický institut Ifo varoval, že zánik výroby spalovacích motorů do roku 2030 by mohl v Německu vymazat až 600 000 pracovních míst. Ředitelé evropských automobilek proto říkají: „Jistě, nechceme ignorovat změny v nastavení mínění zákazníků, ale zase nebuďme hysteričtí.“ Elektrifikace modelů aut musí být pro cílové zákazníky cenově přijatelná a pro producenty zajímavá. A to zatím vzájemně „nelícuje“. A příznivým výhledům nenahrávají ani očekávání. Podle Sergia Marchionneho, ředitele Fiat Chrysler, mají ceny nových modelů elektro aut v letech 2021 - 22 velmi rychle růst, pokud dojde k efektivní elektrifikaci portfolií automobilek a stane se tak rozšířenou, jak lidé očekávají. A to zřejmě poptávku po elektro autech sníží.