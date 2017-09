Souhrn 12.9. - trhy pokračují v růstu díky zmírnění geopolitických i klimatických hrozeb, euro slabší, ropa silnější, BCPP silně v plusu díky bankám

12.h - Evropa pokračuje v optimistické náladě z...

Pražská burza dnes při růstu likvidity na úroveň loňského průměru napodobila včerejší silnější růst evropských trhů.Ty pokračovaly ve zmenšené míře v optimistické nákupní náladě. Irma se rozpustila, obavy z konfliktu s KLDR se také zmenšují a inflace v Británii se opět probudila, což vše vytváří poměrně příznivý mix z pohledu návratu investorů do akciových pozic.US akciové trhy v mírně pozitivní náladě dále vylepšují svá historická maxima. Americký ministr financí dnes uvedl, že daňová reforma zůstává i nadále pro prezidenta Trumpa a jeho administrativu klíčovým tématem. Mnuchin naznačil, že by se platnost reforem mohla případně antidatovat až na začátek tohoto roku. Naznačil také, že plán na snížení korporátních daní až na 15% bude zřejmě příliš ambiciózní s tím, že i menší pokles bude pro US firmy důležitým konkurenčním stimulem. Euro dnes lehce oslabilo vůči dolaru Libra posílila na roční maximum a koruna euru oslabila zpět nad hranici 26,1 za euro Ropa dnes poměrně volatilní. Investoři věnují pozornost údajům o poklesu produkce OPECu a komentářům naznačujícím, že prostor pro případný růst cen je poměrně omezený vzhledem k nedostatečné respektive limitní úrovni globální poptávky a limitujícímu vlivu růstu cen na skokový růst US břidlicové produkce. BCPP dnes rostla díky postupně sílícímu zájmu o všechny hlavní tituly v čele s bankami vedenými akciemi Erste . Proti trhu se vydaly jen akcie Fortuny, Unipetrolu