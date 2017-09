Práce na živnostenský list nebo pracovní smlouva?

Kontrakty jsou stále atraktivnější možností, přičemž se nejedná pouze o formu tzv. body shoppingu, který se uplatňuje zejména v korporacích. Velmi populární je v současnosti zvyšování kvality projektového řízení, kde jsou rovněž kontrakty čím dál častěji využívány. IT odborníkům to zajišťuje nejen finanční výhody, ale také rozmanitost. Po skončení jednoho projektu totiž mohou vyhledávat nové výzvy a další zajímavé projekty. Odpovídá tomu trend krátkodobějších pracovních zkušeností, který je v současnosti také znatelný.

Mladá generace, volnost a technologie

Volnost a flexibilita je vyžadována zejména zástupci mladších generací – tzv. generace Y a mileniálů. Právě ti vyžadují volnost, kterou běžná pracovní smlouva neposkytuje, daleko více než jejich předchůdci, kteří v zaměstnání upřednostňují jistotu a stabilitu. Mohou za to také moderní technologie, které umožňují téměř bezproblémovou práci na dálku prostřednictvím internetu, což opět nahrává formám spolupráce na bázi kontraktu. „Odborníci se tak nemusí vázat na jednu firmu a mohou odkudkoliv pracovat na libovolném množství projektů a vykrýt tak efektivně svou denní pracovní dobu,“ vysvětluje Kateřina Prášilová z Jobstack.it

I když jsou obecně obyvatelé České republiky oproti ostatním zemím spíše konzervativnější a stále je více zaměstnanců nakloněno klasickým pracovním smlouvám, lze zde zaznamenat tento posun.

Kontrakt není švarcsystém

V závislosti na oblibě kontraktorských smluv v IT dochází k výrazným změnám pracovního trhu. Mnoho lidí je považuje za klasický švarcsystém, tedy zaměstnávání na živnostenský list za účelem snížení daní, ale není tomu zdaleka tak. Zásadní rozdíl je zejména v práci na různých projektech a využití vlastních zařízení při práci. „Zvláště starší a konzervativnější generace však k těmto formám spolupráce zůstávají skeptičí, i přesto, že kontroly u IT kontraktů obvykle nenachází žádná pochybení a společnosti si v oblasti IT kontraktů dávají na dodržování legislativy pozor,“ objasňuje Kateřina Prášilová.

Nejen pracovat, ale i žít

Ještě nedávno bylo běžné, že lidé v práci zůstávali dlouho do večera a obětovali své kariéře mnohdy i osobní život. I od těchto tendencí si v současnosti již velmi ustupuje a mnohem populárnější je udržování tzv. „work-life balance“. Vyvážení pracovního a osobního života se stává zejména pro mladší ročníky důležitou položkou, kterou od svého zaměstnávání očekávají. I tento trend nahrává volnějším formám spolupráce. Zejména v IT odvětví je vyžadována flexibilní pracovní doba, možnost home office. Možnost práce na základě kontraktu se tak v některých případech nestává benefitem, ale podmínkou.

Práce odkudkoliv

Populárním pojmem je dnes tzv. „digitální nomádství“. Skrývá se pod ním v podstatě práce z jakéhokoliv koutu světa, kdy stačí pouze připojení k internetu. Digitální nomádi jsou zvláštní skupinou kontraktorů, nebo chcete-li freelancerů. Tento způsob práce si oblíbili hlavně IT programátoři, kterým je tak umožněno cestovat do libovolných destinací, objevovat nová místa a zároveň se věnovat své práci. Oblíbenými lokalitami digitálních nomádů jsou například Indonésie nebo Thajsko. „Tento životní styl nemusí být blízký každému, ale určité skupině lidí nabízí přesně to, co potřebují. Většinou zde nejde o zbohatnutí, ale odměnu v podobě pokrytí nákladů na cestování, které jim přináší životní spokojenost,“ dodává Kateřina Prášilová.