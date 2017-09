TA: Libra začíná mít opět navrch, obavy z brexitu jsou pryč

Zveřejněná makrodata ohledně vývoje spotřebitelských cen ve Velké Británii katapultovala britskou libru proti dolaru na její roční maximum. Začíná to vypadat, že obavy, které provázely brexit, se pomalu rozplývají a libra začíná mít opět navrch. S trochou nadsázky se dá říct, že právě růst spotřebitelských cen mohl být tažen právě slabou měnou, a tak bude zajímavé sledovat, jestli se s dalším posilováním libry tento samospásný mechanismus bude i nadále fungovat.

GBPUSD: Dnešní data ohledně vývoje inflace pomohly libře na páru s dolarem k dalším výrazným ziskům. Z technického pohledu se libra dostala do velmi zajímavé konstelace. Na jedné straně vytváří výrazný dvojitý vrchol, který je jasným prodejním signálem, nicméně na druhé straně se cena opírá o fibonacciho retrecement, který by libře mohl v pádu bránit.

Preferovaný scénář: Short pozice. I přes jistě úctyhodné zisky, které má libra v poslední době za sebou, se náš názor na vývoj libry kloní na stranu korekce. Právě dlouhé seance bez výraznějších korekcí by mohly být tím impulsem pro spuštění korekce. Navíc nejen formace obráceného dvojitého „w“, ale i dosažení horní hranice bollingerova pásma nám ukazuje zdvižený prst a nabádá k ostražitosti. Při prolomení fibonacciho úrovně se libře otevře prostor zpět do středu bollingerova pásma až k hranici 1,31 GBPUSD.

Alternativní scénář: Long pozice. Pokud libra najde na fibonacciho úrovni dostatek pevné půdy pod nohama, mohla by pokračovat dál v růstu. V takovém případě by mohl následovat masivní růst k ztraceným hodnotám z loňského roku a nemuselo by být nereálné podívat se zpět na hodnotu 1,45 GBPUSD.