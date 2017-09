Mnuchin: Daňová reforma by se mohla antidatovat k začátku letoška, reforma je stále Trumpovou hlavní prioritou

Podle amerického ministra financí Stevena Mnuchina je prezidentem Trumpem avizovaná daňová reforma stále jeho hlavní prioritou a jeho administrativa na ní pracuje a počítá s ní. Tento čtvrtek by měla senátní finanční komise jednat o podobě reformy z pohledu obyvatel. Podle Mnuchina budou i přes aktuální těžkosti reformy přijaty ještě letos.Podle Mnuchina se uvažuje mimo jiné o tom, že by se mohla platnost reforem "antidatovat" směrem k začátku tohoto roku, což by mohlo mít silný podpůrný efekt pro ekonomický vývoj v zemi.Mnuchin také uvedl, že prosadit snížení firemních daní až na 15% bude velmi obtížné. Nicméně ujistil, že i kdyby se to nepodařilo přímo v této výši, tak to proběhne na úrovni, která výrazně podpoří konkurenceschopnost amerických firem.