Apple: Kdy padne hranice 1 bilion dolarů?

Jeden bilion dolarů. Kdy si Apple - a jeho tržní hodnota - sáhne na tuto "magickou" hranici? Podle analytiků se tak může stát už příští rok. Dokonce i legendární americký investor Warren Buffett si myslí, že americká technologická jednička to stihne dříve než jeho investiční vehikl Berkshire Hathaway – který do Applu během poslední roku investovat miliardu dolarů.

Dnes večer se navíc koná zřejmě nejočekávanější událost roku ve světě spotřební elektroniky: prezentace nových modelů iPhonů. A právě dnes představované novinky by mohly Apple k 13místné valuaci přiblížit, napsal na webu časopis Fortune.

Na tuto metu by Apple přitom dosáhl jako vůbec první. Stejným směrem se pohybují i další technologičtí giganti v čele Alphabet. U žádného z nich se ale nečeká, že by Apple v cílové rovince ještě mohl předběhnout. Tržní kapitalizace Alphabetu, který má pod křídly Google a další firmy, dosahovala dnes před začátkem obchodování na Wall Street 648,310 miliardy USD. U Facebooku to bylo něco k 504 miliardám a u Microsoftu více než 575,8 miliardy, ukazují data Bloombergu.

Tržní kapitalizace Applu dnes před otevřením americké burzy dosahovala 834,184 miliardy dolarů. Už dříve tento měsíc se jí ale podařilo dostat se i nad 840 miliard. Za posledních deset let zvýšila o více než 500 procent.

Jenom od začátku tohoto roku do pondělí stouply akcie Apple o více než 39 procent. To je výrazně lepší výsledek než výkonnost širšího amerického akciové indexu S&P 500, který je letos zatím vyšší o více než 11 procent. Historickou výkonnost ukazuje následující graf:

Pokud se Applu novými telefony podaří sebrat zase trochu tržního podílu konkurentům, mohl by titul zamířit nahoru, míní někteří analytici. Jisté to ale není.

Rozborem toho, jak na prezentace nových iPhonů akcie jejich výrobce reagují, se zabývala CNBC. Studie s využitím dat ze služby Kensho ukazuje, že titul je v den prezentace zhruba beze změn. Za jeden týden od oznámení je vyšší o 1,2 procenta a o tři měsíce později o 2,6 procenta, píše americká stanice.

Loni po představení iPhonu 7 nicméně akcie klesly. Vidět to je v následující grafice (z webu Fortune z loňského roku), zachycující pohyb akcií po oznámení nových iPhonů. Ty jsou pro Apple pořád hlavním zdrojem tržeb, i když příjmy ze služeb (druhý největší segmant Applu) rostly v posledním vykazovaném čtvrtletí podstatně rychleji, upozorňuje analytik Patria Finance Braňo Soták.

Zdroje: Fortune, CNBC, BBG, Patria.cz