CME by mohla TV Nova prodat do rukou O2 ČR

Na stránkách czechcrunch.cz se včera objevila zpráva, dle které by mohlo dojít k prodeji TV Nova (vlastněné skupinou CME) společnosti O2 ČR.



Akvizice by byla na poměry O2 relativně veliká, ale realizovatelná. Na úrovni tržeb by přispěla zhruba 14 % a v provozním zisku EBITDA dokonce 21 %. Ukazatel zadlužení (čistý dluh/provozní zisk EBITDA) by s přihlédnutím k hodnotě TV Nova (odhadujeme na 1,1 mld. dolarů) vzrostl ze stávající úrovně 0,7 násobku nad hladinu 2,5 násobku. Vyšplhal by se tak nad cílenou hodnotu 1,5 násobku, kterou O2 deklaruje. Celkově by případná transakce v našich očích mohla vyvolat negativní tržní reakci u akcií O2, a to s ohledem na potenciální vysoký valuační násobek i případný dopad na dividendovou politiku. Z dlouhodobé perspektivy by nicméně efekt mohl být pozitivní zejména díky vzniklým synergiím. CME by prodejem TV Nova ztratila svůj „klenot“, dopad na akcie by tudíž přirozeně závisel na finální ceně transakce.