OSN schválila nové sankce vůči KLDR, úplné ropné embargo v nich ale není

Rada bezpečnosti OSN v noci na dnešek jednomyslně schválila nové sankce vůči KLDR. Nová rezoluce bude usilovat o snížení dovozu ropných destilátů do KLDR s limitem 2 miliónů barelů ročně, zakazuje veškerý vývoz textilních výrobků a posílí inspekční pravomoci s ohledem na kontrolu lodní přepravy, jež by mohla dojednané sankce obcházet či porušovat.Požadavek USA na úplné ropné embargo byl v průběh jednání stažen, protože by neprošel přes Rusko a Čínu. I tak americká zmocněnkyně v radě Nikki Haley označila přijaté sankce za vůbec nejtvrdší vůči KLDR s tím, že SA budou i nadále samostatně usilovat o ukončení jaderného programu v zemi, pokud to bude nutné. Kromě úplného ropného embarga USA navrhovaly také zmrazení veškerého zahraničního majetku rodiny severokorejského vůdce Kim Jong Una.Podle agentury EIA KLDR denně spotřebuje cca 10 000 barelů ropy Nová opatření by měla přispět ke snížení vývozu textilu z KLDR až o 90%, což by mělo zasáhnout tamní kasu v rozsahu cca 726 mil. USD Čínský zástupce v rámci rady vyzýval všechny strany k zachování chladného uvažování a k co nejrychlejšímu obnovení vzájemných jednání s cílem dosáhnout politické dohody a řešení celé krize. V podobném duchu se vyjádřila také zástupkyně Ruska.KLDR ještě před hlasováním uváděla, že si USA mohou být jisty, že za další omezení náležitě zaplatí.Navzdory stále vypjaté rétorice se zdá, že vůle obou stran po jednání se zvyšuje. Zástupci severokorejského ministerstva zahraničí by se měli údajně sejít k rozhovorům s bývalými americkými čelními představiteli na neutrální švýcarské půdě. Některé čínské banky také začaly omezovat možnost zakládání nových účtů pro severokorejské žadatele případně začaly blokovat ukládání nových vkladů z KLDR na již existující účty.