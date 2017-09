Nejvyšší celosvětový zisk. Jedině tak prý saúdskoarabské Aramco uspěje při IPO

Až saúdskoarabský ropný gigant Saudi Aramco v příštím roce zveřejní poprvé své výsledky hospodaření, bude muset překvapit investory buď rekordním ziskem z celosvětového hlediska, nebo snížit své ambice na tržní kapitalizaci firmy pro primární nabídku akcií. Investoři již dlouhou dobu uvažují, zda tržní hodnota firmy Aramco může být zhruba dva biliony dolarů (43,6 bilionu Kč), jak naznačil saúdský korunní princ Muhammad bin Salmán Saúd. Podle analytiků oslovených agenturou Reuters by se v takovém případě měl roční zisk firmy pohybovat kolem 130 miliard dolarů, což se zatím žádné firmě na světě nepodařilo.



Aramco je největším producentem ropy na světě. Salmán chce primární nabídkou firmy získat peníze na financování investic, které mají snížit závislost země na vývozu ropy. Prokázané ropné rezervy firmy Aramco činí 261 miliard barelů, což na základě výpočtů vycházejících z posledních akvizic v odvětví ohodnocuje firmu skutečně na téměř dva biliony dolarů, uvádí Reuters. Ovšem výše zásob není jediným ukazatelem při určování hodnoty energetické firmy. Pokud se podíváme na další měřítka, může být tato částka zpochybněna. Většina dalších ukazatelů není známa a známa nebude až do doby, než firma zveřejní finanční výsledky před plánovanou nabídkou, která se má uskutečnit v příštím roce.





Při použití globálně uznávaného poměru používaného u konkurenčních firem, což je hodnota podniku k hrubému provoznímu zisku (EBITDA), by firma musela při stanovené tržní kapitalizaci vykázat EBITDA 130 miliard USD . Byla by tak první na světě. Žádné firmě z žádného odvětví se zatím nepodařilo vykázat roční EBITDA vyšší než 100 miliard USD Exxon Mobil je největší ropnou firmou na světě s akciemi na burze. Tržní kapitalizace firmy podle Thomson Reuters Eikon loni činila 365 miliard USD a EBITDA 23 miliard USD Aramco neodpověděla na otázku, jak chce dosáhnou čísla dva biliony USD . „Je to velmi spekulativní. Nekomentujeme spekulace," uvedla firma v prohlášení zaslaném agentuře Reuters. Zdroj z ropného průmysl Saúdské Arábie uvedl, že hodnota firmy Aramco nemůže být stanovena, dokud se nezjistí zájem investorů. Podle něj je zavádějící srovnávat Aramco a Exxon, jehož těžba nedosahuje ani poloviny roční těžby saúdskoarabské firmy a jeho rezervy dosahují asi desetiny rezerv Aramca. EBITDA by podle něj neměla být jediným měřítkem.Společnost Aramco zatím nikdy nezveřejnila výsledky hospodaření. Výsledky se však dají vyvodit z účtů Saúdské Arábie, protože ropa tvoří hlavní podíl na příjmech země. Vzhledem k současné bilanci běžného účtu příjmy firmy ropy a rafinovaných produktů loni podle analytiků dosáhly 160 miliard USD . A to cena ropy činila 34 dolarů za barel. Pokud by cena byla 70 dolarů za barel, není nemožné, aby firma vykázala příjmy 250 miliard USD a protože její provozní náklady patří mezi nejnižší na světě, mohl by zisk činit nejméně 100 miliard USD Investoři však při oceňování firmy budou hodnotit i rizika země. Exxon těží z toho, že má sídlo v USA, i když některé jeho operace jsou v politicky nestabilních zemích. Sídlo Aramca je v Saúdské Arábie, zemi v nestabilním regionu, kde je přede dveřmi válka v Jemenu. „Aramco je určitě skvělá, moderní a vysoce kvalitní firma," řekl jeden ze západních bankéřů. "Bohužel nikdo nemůže říct, že Saúdská Arábie je skvělá země z geopolitického pohledu."

(Zdroj: ČTK, Reuters)