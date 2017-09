Rozbřesk: Jak zatopí americké ekonomice hurikán Irma?

Přírodní katastrofy jako hurikán Harvey a Irma se nestávají každý den. Jejich celkové náklady je pravděpodobně pasují na druhou největší přírodní katastrofu v USA za posledních 75 let. Jak se projeví na americké ekonomice a na trzích?



Škody po Hurikánu Harvey se odhadují v tuto chvíli na 0,40 % HDP. Na odhady škod po hurikánu Irma je sice ještě trochu brzy. I když se nepotvrdily některé nejčernější scénáře, zdá se nicméně, že kombinované škody obou hurikánů se budou blížit těm po Hurikánu Katrina v roce 2005 (0,75 % HDP).



Negativní dopady na růst ekonomiky byly v minulosti prakticky vždy jednorázové - a byly cítit během následujících cca dvou měsíců od katastrofy. Pak zpravidla následovalo post-katastrofické oživení (a to dva až tři kvartály). Je třeba si uvědomit, že škody jsou pro konkrétní osoby, podniky i pojišťovny velice nepříjemné a nákladné. Pro HDP jako “takovou” veličinu ale v součtu nemusí znamenat takovou tragédii. Z počátku sice v postižených oblastech klesá zaměstnanost, hospodářský výkon i poptávka, následné opravy a investice do obnovy to ale mohou ve finále více než vykompenzovat. To přiznal minulý týden i šéf newyorského Fedu William Dudley, který hovořil o tom, že celkový dopad hurikánů je “pro-růstový”.



Trochu kontra-intuitivní může být ve finále také dopad na komoditní trhy. Poškozené rafinérie v mexickém zálivu samozřejmě nahrávají vyšším cenám ropy. Současně ale také v postižených oblastech výrazně padá poptávka po benzínu a naftě… Tak jako tak, i zde by měly být jakékoliv dopady hurikánů dočasné…



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna v posledních týdnech nesebrala dostatek síly k dalšímu postupu vpřed. A to nehledě na silný domácí růst a raketový růst mezd (7,3 % vs. 5,9 % odhadovaných ČNB), který zvýšil sázky na růst sazeb do konce roku. Proč? Koruna zůstává překoupená a řada hráčů může teoreticky v budoucnu ze svých otevřených korun také vyskakovat.



Část investorů se bojí, že lavinu může spustit splatnost pokladničních poukázek v průběhu září (tento týden přes 40 mld. CZK), která přiměje zahraniční hráče k odchodu. Podle nás je spíše než dostupnost domácích investičních příležitostí důležitá dobrá nálada na globálních trzích a pokračování QE v eurozóně. Nic z toho však také nemusí trvat věčně.



EURUSD + zahraniční FX

Včera dolaru pomáhal pozitivní tržní sentiment na páru s eurem, který mohl být dán i tím, že nejčernější scénáře dopadů hurikánu Irma se nenaplnily (viz úvod). Dále pak posilovala libra, které mohla pomoci skutečnost, že se britské premiérce Mayové podařilo parlamentem protlačit zákon, který umožňuje, aby Velká Británie v roce 2019 získala kontrolu nad svojí legislativou. Dnes ale bude libru mimořádně zajímat výsledek britské inflace za srpen, která je posledním důležitým číslem před zasedání Bank of England příští týden.