Srpnová inflace ve VB či Polsku velkou pozornost poutat nebude (Ranní zpráva z finančního trhu)

Britská spotřebitelská i jádrová inflace by měla v srpnu akcelerovat, ale měnový výbor ve čtvrtek to ještě nechá bez odezvy. Naopak jádrové ceny v Polsku v srpnu na rozdíl od celkové inflace stagnovaly.

Britská inflace akceleruje

Prázdný kalendář na evropském kontinentu a USA nechává prostor pro události na britských ostrovech. Dnes budou zveřejněny údaje o spotřebitelské inflaci v srpnu a ve čtvrtek bude zasedat tamní centrální banka. Inflace v srpnu přidala. Reagovala tak na vyšší ceny potravin či pohonných hmot. K malému zvýšení došlo pravděpodobně i u jádrové inflace. Pro britskou centrální banku by ovšem ve čtvrtek data v souladu s očekáváním neměla představovat žádný impuls pro změnu sazeb. Z trhu se ztratily i spekulace o tom, že by k utažení měnové politiky mělo už dojít. Tyto spekulace přiživilo hlasování v měnovém výboru na začátku léta, které dopadlo poměrem 3:5 pro zvýšení sazeb. Po doplnění měnového výboru o nového viceguvernéra by čtvrteční poměr měl být 7:2 ve prospěch ponechání stávající výše úrokových sazeb. Sir David Ramsden, nový viceguvernér, by totiž z pozice bývalého pozorovatele ministerstva financí v měnovém výboru centrální banky mohl zastávat spíše pozici ministerstva, které tradičně více favorizuje hospodářský růst před inflací. Považujeme ho tedy za jasnou holubici.

Euro včera zkorigovalo pod 1,200 USD/EUR

Euro včera při nedostatku dat i jiných událostí zkorigovalo svou hodnotu proti americkému dolaru opět pod hodnotu 1,200 na 1,195 USD/EUR. I napětí na Korejském poloostrovu nakonec přes víkendové oslavy polevilo, a tak se dolar mohl vrátit ke své roli bezpečného přístavu a během pondělí posílil o 0,6 %.

Polská jádrová inflace stagnuje

Regionální kalendář dnes obsahuje jedinou položku. Bude zveřejněna polská jádrová inflace za srpen. Ta by měla stagnovat na hodnotách z minulého měsíce. Jádrová inflace se v Polsku vyvíjí v poslední době stabilněji než celková inflace. Ta je v posledních měsících velmi ovlivňována vývojem cen potravin, které toto léto a podzim porostou v důsledku slabé úrody poškozené jarními mrazy a vyšších cen pohonných hmot.

Ceny potravin ovlivňují vývoj cenové hladiny

Koruna včera otevřela na hladině 26,10 CZK/EUR. Asi hodinu po zveřejnění dobrých, ale očekávaných inflačních čísel sestoupila na 26,06 CZK/EUR. V průběhu dne tento mírný zisk vracela a uzavřela silnější o haléř čili 0,1 %.

Čísla statistického úřadu ukázala, že průměrná cenová hladina v Česku v srpnu poklesla o 0,1 % m/m. Naplnily se tak naše předpoklady o snížení cen potravin, které stály za tímto meziměsíčním negativním tempem. Statistický úřad píše specificky o poklesu cen zeleniny a brambor. Na její meziměsíční růst nejvíce tlačily jádrové ceny, které v srpnu podle našeho výpočtu přidaly 0,1 % m/m, sezonně očištěné pak ještě o 0,1 pb více. Do kladných hodnot se po pěti měsících poklesu vrátila dynamika růstu cen pohonných hmot. Ty meziměsíčně přidaly 0,2 %.

Meziročně ceny vzrostly o 2,5 %, když tento růst stimulovaly hlavně potraviny. Ty v meziroční optice rostou především díky živočišným produktům, jako maso, vejce, mléko a především čerstvé máslo. K dalšímu zrychlení došlo u jádrové inflace, která v srpnu podle našeho výpočtu zrychlila na 2,5 %. Podobným tempem rostly jádrové ceny naposledy v září 2008.

Předpokládáme, že inflace s hodnotami nad cílem centrální banky (kolem 2,5 % y/y), které by podle našeho odhadu měly vydržet až do listopadu letošního roku, by měla přesvědčit členy BR ČNB ještě k jednomu letošnímu zvýšení sazeb.