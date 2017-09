Koruna v pasti překoupenosti?

Koruna v posledních týdnech nesebrala dostatek síly k dalšímu postupu vpřed. A to nehledě na silný domácí růst a raketový růst mezd (7,3 % vs. 5,9 % odhadovaných ČNB), který zvýšil sázky na růst sazeb do konce roku. Proč? Koruna zůstává překoupená a řada hráčů může teoreticky v budoucnu ze svých otevřených korun také vyskakovat.



Část investorů se bojí, že lavinu může spustit splatnost pokladničních poukázek v průběhu září (tento týden přes 40 mld. CZK, viz 'V září se 60 miliard korun octne „na ulici“'), která přiměje zahraniční hráče k odchodu. Podle nás je spíše než dostupnost domácích investičních příležitostí důležitá dobrá nálada na globálních trzích a pokračování QE v eurozóně. Nic z toho však také nemusí trvat věčně.