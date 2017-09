Ranní glosa: Jak zatopí americké ekonomice hurikán Irma?

Přírodní katastrofy jako hurikán Harvey a Irma se nestávají každý den. Jejich celkové náklady je pravděpodobně pasují na druhou největší přírodní katastrofu v USA za posledních 75 let. Jak se projeví na americké ekonomice a na trzích?



Škody po Hurikánu Harvey se odhadují v tuto chvíli na 0,40 % HDP. Na odhady škod po hurikánu Irma je sice ještě trochu brzy. I když se nepotvrdily některé nejčernější scénáře, zdá se nicméně, že kombinované škody obou hurikánů se budou blížit těm po Hurikánu Katrina v roce 2005 (0,75 % HDP).





Negativní dopady na růst ekonomiky byly v minulosti prakticky vždy jednorázové - a byly cítit během následujících cca dvou měsíců od katastrofy. Pak zpravidla následovalo post-katastrofické oživení (a to dva až tři kvartály). Je třeba si uvědomit, že škody jsou pro konkrétní osoby, podniky i pojišťovny velice nepříjemné a nákladné. Pro HDP jako “takovou” veličinu ale v součtu nemusí znamenat takovou tragédii. Z počátku sice v postižených oblastech klesá zaměstnanost , hospodářský výkon i poptávka, následné opravy a investice do obnovy to ale mohou ve finále více než vykompenzovat. To přiznal minulý týden i šéf newyorského Fedu William Dudley, který hovořil o tom, že celkový dopad hurikánů je “pro-růstový”.Trochu kontra-intuitivní může být ve finále také dopad na komoditní trhy. Poškozené rafinérie v mexickém zálivu samozřejmě nahrávají vyšším cenám ropy . Současně ale také v postižených oblastech výrazně padá poptávka po benzínu a naftě… Tak jako tak, i zde by měly být jakékoliv dopady hurikánů dočasné…