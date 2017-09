Úterní obchodní seance 12. 9. 2017

Úterý 12. 9. 2017 ---------------------------------

USA: DJIA (+1,19 %), S&P500 (+1,08 %) a NASDAQ (+1,13 %).

Evropa: DAX (+1,39 %), CAC40 (1,24 %), FTSE 100 (+0,49 %).

Čína: Hang Seng (+0,04 %), Shanghai Comp. (+0,15 %), CSI 300 (+0,36 %).

Japonsko: Nikkei 225 (+1,11 %).

-------------------------------------------------------------

Makroekonomický kalendář

-------------------------------------------------------------

GBP: (10:30) – Inflační data (CPI a PPI)

/CL: (22:30) – Týdenní změna zásob ropy dle API: min. +2,791 M

-------------------------------------------------------------

Začátek týdne se na akciových trzích nesl v optimistické náladě. K tomu pomohla jak skutečnost, že přes víkend nedošlo k dalšímu obávanému testu severokorejské rakety, tak skutečnost, že hurikán Irma dorazil na pobřeží Floridy pouze jako hurikán čtvrté kategorie - materiální škody nakonec pravděpodobně nebudou tak velké, jak se obchodníci ještě před víkendem obávali. Pokles averze k riziku byl znát napříč všemi aktivy – drahé kovy a japonský jen ztrácely. Dnes se dočkáme inflačních dat z Velké Británie a týdenní změny zásob ropy v USA dle API.

Začíná autosalon ve Frankfurtu, nabídne 228 světových premiér.

Frankfurt nad Mohanem - Celkem 228 světových premiér a přes 360 novinek představí mezinárodní autosalon ve Frankfurtu nad Mohanem, který dnes začíná novinářským dnem. Hlavními tématy pro tisícovku vystavovatelů z 39 zemí jsou digitalizace, mobilita ve městech a elektrický pohon.

Frankfurt - Značky skupiny VW Group, mezi které patří i česká Škoda Auto, do roku 2025 dodají na trh 80 nových elektromobilů. Skupina bude mít do roku 2030 vůz na elektrický pohon u každé modelové řady. Na koncernovém večeru před zahájením frankfurtského autosalonu to dnes oznámil předseda představenstva koncernu Matthias Müller. Německý koncern Daimler zase plánuje do roku 2022 uvést na trh elektrické verze všech luxusních osobních aut Mercedes-Benz.