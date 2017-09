11. září: Tohle potřebujete vědět nejen o pondělním obchodování na amerických burzách

Americké akciové indexy od začátku pondělní obchodní seance zpevňovaly a uzavřely poblíž denních maxim. Trh vyhodnotil dopady hurikánu Irma jako výrazně menší, než se předpokládalo.

Index Dow se v pondělí zvýšil o 1,19 % na 22 057,37 bodu, S&P 500 díky nejvýraznějšímu dennímu růstu od 24. dubna zpevnil o 1,08 % na zavírací maximum 2 488,11 bodu a Nasdaq Composite vzrostl o 1,13 % na 6 432,26 bodu. Posílily akcie ve všech hlavních sektorech v čele s financemi, technologiemi a energetikou. Index volatility VIX klesl o 11,47 % na 10,73 bodu a výnos 10letých vládních dluhopisů USA stoupl o více než osm bazických bodů na 2,134 %. Cena bitcoinu se podle serveru coindesk.com snížila v pondělí o necelé procento, ethereum naopak přes 4 % získalo. Cena zlata klesla o zhruba 1,4 %.

"Hurikán Irma by se stále mohl dostat mezi pětici nejnákladnějších podobných katastrof v USA, ale i tak by ztráty byly v souladu se spodní hranicí toho, kolik trh odhadoval před víkendem," uvedla Sarah DeWitt, analytička z JPMorgan. V nápravě předchozích ztrát díky vývoji počasí pokračovaly akcie pojišťoven jako Travelers (+2,34 %) nebo AIG (+1,66 %). Pokles obav z hurikánu pomohl také akciím aerolinek (Delta Air Lines +2,89 %, American Airlines Group +5,18 %) nebo lodního dopravce Carnival (+3,17 %).

Dolar se v pondělí zotavil a začal zpevňovat. Podpořilo ho jednak to, že dopady hurikánu Irma by podle dosavadních poznatků nemusely být tak katastrofální, jak se předpokládalo, a také to, že Severní Korea o víkendu nenaplnila očekávání a nepřistoupila k žádnému dalšímu jadernému nebo raketovému testu. "Je to pro nás úleva, koncem týdne byly ceny pod rozumnou úrovní a na obzoru řada rizik," komentoval vývoj Brad Bechtel ze společnosti Jefferies.

Ceny ropy zahájily týden mírným poklesem, později se ale stabilizovaly. Počáteční pokles způsobily obavy, že dopady hurikánu Irma sníží poptávku, později se ale projevil vliv spekulací, že Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) zvažuje prodloužení dohody o omezení těžby.

Hurikán Irma v neděli zpustošil značnou část Floridy, v pondělí ale zeslábl na tropickou bouři a meteorologové předpovídají, že v úterý dále zeslábne. Analytici z Goldman Sachs očekávají, že Irma negativně ovlivní poptávku po ropě, ale nikoli její produkci a zpracování. K růstu cen WTI napomohlo i obnovování provozu rafinérií, které v Texasu před dvěma týdny zasáhl hurikán Harvey.

Trh ale nejvíce podpořily informace z ropného kartelu OPEC, jehož členové zvažují, že dohodu o omezení těžby prodlouží na období po březnu příštího roku, kdy končí platnost nynějšího ujednání. Podle agentury Reuters to vyplývá z jednání představiteli Saúdské Arábie, Spojených arabských emirátů, Venezuely a Kazachstánu. OPEC doufá, že snížení nabídky povede ke zvýšení ceny ropy.