Velkolepý vstup do nového týdne

Vstup do nového týdne se nesl na vlně růstu. Pozitivní sentiment se z Asie přelil přes Evropu až za oceán. Všechny hlavní americké akciové indexy měly dnes stejnou trajektorii a to směrem vzhůru. Premiantem dnešního dne byl finanční sektor, který si připsal lehce přes dvě procenta. V těsném závěsu pokračoval technologický sektor a průmysl. Jednotlivě pak lze vypíchnout akcie leteckých společností, které rostly čtyř procentním tempem. Konkrátně akcie American Airline přidaly +5,3 %.



Na makrodata skoupý den využil dolar a posílil proti euru o sedm desetin a podíval se zpět pod psychologickou hranici 1,20 EURUSD, aby zakončil dnešní den na úrovni 1,1952. Jak už to bývá, silný dolar šel proti komoditám, nejvíce pak proti zlatu. To uzavírá obchodování -1,4 % na hodnotě 1327 dolarů za trojskou unci. Velmi zajímavé bylo sledovat vývoj cen ropy. Lehká americká ropa WTI dnes končí + 1,2 % , zatím co ropa brent jen o fous neskončila výrazněji mínus.