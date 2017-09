Ceny potravin ovlivňují vývoj cenové hladiny (Komentář)

Koruna dnes otevřela na hladině 26,10 CZK/EUR, asi hodinu po zveřejnění dobrých ale očekávaných inflačních čísel sestoupila na 26,06 CZK/EUR. V průběhu dne tento mírný zisk vracela a uzavírat bude silnější o haléř čili 0,1 %.

Čísla statistického úřadu ukázala, že průměrná cenová hladina v Česku v srpnu poklesla o 0,1 % m/m. Naplnily se tak naše předpoklady o snížení cen potravin, které stály za tímto meziměsíčním negativním tempem. Statistický úřad píše specificky o poklesu cen zeleniny a brambor. Na její meziměsíční růst nejvíce tlačily jádrové ceny, které v srpnu podle našeho výpočtu přidaly 0,1 % m/m, sezonně očištěné pak ještě o 0,1 pb více. Do kladných hodnot se po pěti měsících poklesu vrátila dynamika růstu cen pohonných hmot. Ty meziměsíčně přidaly 0,2 %.

Meziročně ceny vzrostly o 2,5 %, když tento růst stimulovaly hlavně potraviny. Ty v meziroční optice rostou především díky živočišným produktům, jako maso, vejce, mléko a především čerstvé máslo. K dalšímu zrychlení došlo u jádrové inflace, která v srpnu podle našeho výpočtu zrychlila na 2,5 %. Podobným tempem rostly jádrové ceny naposledy v září 2008.

Předpokládáme, že inflace s hodnotami nad cílem centrální banky (kolem 2,5 % y/y), které by podle našeho odhadu měly vydržet až do listopadu letošního roku, by měla přesvědčit členy BR ČNB ještě k jednomu letošnímu zvýšení sazeb.