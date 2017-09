Tisíc dolarů za telefon? Je to čára v písku, říká expert

Oba největší výrobci chytrých telefonů na světě, americký Apple a jihokorejský Samsung, se snaží předstihnout jeden druhého v technologických vymoženostech, kterými osazují svoje přístroje. Jednu cenovou hranici ale dosud nepřekročili. Asi až doteď.

Apple v úterý představí svoje nejnovější modely telefonu iPhone, kde i ta nejnovější verze vyjde na zhruba 1 000 dolarů, jak se nyní odhaduje. A o několik dní jde do obchodů Galaxy Note 8 od Samsungu s cenovkou, na které je obdobná částka.

Prezentace nových modelů od Applu bývá jednou z ostře sledovaných firemních událostí, které předchází intenzivní šuškanda. Modely by tentokrát měly být představeny hned tři. iPhone 8 a 8 plus, které budou přímými následovníky současných top-modelů 7 a 7 plus, což znamená lepší specifikace zabalené ve velmi podobném designu, upozorňují analytici Patria Finance. S napětím je ale očekávaný třetí z nových modelů, jenž by měl nést název iPhone X, údajně u příležitosti desetiletého výročí iPhonů.



„Tento prémiový model by měl ukázat zcela nový design a technické specifikace včetně OLED displeje, nových procesorů a lepších fotoaparátů, a taktéž Face ID, čili 3D scanner obličeje, jenž nahradí Touch ID a tlačítko Home,“ tvrdí také analytici Patrie. Ruku v ruce se představí i nový iOS 11. Menší očekávání se pojí i s novou verzí Apple Watch, která by měla mít vlastní LTE modul, podotýkají.



Toto vše jsou záležitosti, které zvyšují ceny. „Tisícidolarový“ iPhone, o kterém je řeč, má být ze skla a z nerezové oceli. Samsung za zmíněnou částku má enormně velký a jasný displej a kryt z kovu a skla.

Podle agentury Bloomberg je přitom možné, že i ti z fanoušků, kteří v minulých frontách na nové iphony postávali mezi prvními, se budou zdráhat vylovit z peněženky čtyřmístnou částku. „Tisíc dolarů je čára v písku,“ říká podle Bloombergu Ramon Llamas, analytik ze společnosti IDC. „Bude se porovnávat, kolik je vlastně 1 000 dolarů v každodenním životě a jestli je tahle koupě vůbec opodstatněná,"



Apple si v současnosti u svého nejdražšího telefonu (model 7 plus s pamětí 256 GB) účtuje 969 dolarů. Jde o americké ceny bez SIM karty operátora. Cena v tuzemském internetovém obchodě Applu je vyšší. Samsung má svůj nejlevnější Note 8 za 929,99 USD, píše Bloomberg.



Obě firmy ale mají také splátkové programy, stejně jako někteří mobilní operátoři. Samsung se náklady na nový model snaží snížit také tím, že zákazníkům v USA nabízí slevu až 300 USD za Note 8 nebo Galaxy S8, pokud přinesou svůj starý telefon.

Zdroje: CNBC, Bloomberg, Patria.cz