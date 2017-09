Souhrn 11.9. - Evropu a USA potěšilo zeslábnutí Irmy, euro oslabilo, ropa klesá, BCPP s jen opatrným růstem

12.h - Evropa silně roste, Irma nebyla zdaleka...

Pražská burza vstoupila do 37. týdne velmi opatrně a při podprůměrné likviditě.Evropské trhy naproti tomu vyrazily do nového týdne s nadšením a gustem a silně rostly. Geopolitické napětí se o víkendu nijak zvlášť nezhoršilo a hurikán Irma, kterého se všichni tak obávali, nakonec nebyl zdaleka tak silný a ničivý, jak se očekávalo, což naplnilo investory optimismem a nákupní náladou.Podle některých komentářů navíc geopolitické ani povětrnostní vlivy nebudou mít na akciové dění rozhodující vliv a na výraznější korekci nestačí. Podle komentářů jsou akciové vyhlídky obecně stále velmi dobré byť jsou valuace v mnoha případech na již velmi vysoké úrovni. Klíčový by měl být ale pohled na firemní výsledky a hospodaření a z tohoto úhlu pohledu je růst trhů a vysoké valuace celkem v pořádku. Firmy samotné jsou mnohem optimističtější, což podporuje úvahy o oprávněnosti a přiměřenosti růstu a jeho dalším pokračování.US trhy reagují v duchu výše popsaného a v úvodu nového týdne silněji rostou. Škody po Irmě budou pravděpodobně jen čtvrtinové oproti původním katastrofickým na úrovni 200 mld. USD . Menší poničení by mohlo být dokonce spíše růstovým momentem kvůli celkové obnově a investicím do nápravy škod. Euro vstoupilo do nového týdne vůči dolaru částečným výběrem zisků z minulého týdne. Korun euru silnější a i nadále balancuje mezi 26 a 26,1. Ropa dnes pokračuje v silnější korekci započaté na konci minulého týdne. Hlavní těžaři se sice zřejmě začínají domlouvat na dalším prodloužení druhého kola regulace produkce, ale větší slovo mají výše zmíněné menší hurikánové škody a předpoklad rychlejšího návratu původní produkce. Tato očekávání podporuje mírný růst počtu aktivních vrtů v USA a Kanadě. BCPP se na rozdíl od západních trhů všeobecného veselí příliš neúčastnila a ve finále pouze mírně rostla. ČEZ neudržel lehce pozitivní náladu z dopoledne a banky se poněkud rozešly oproti dopolednímu jednotnému růstu, když začaly korigovat akcie KB. Výrazněji do plusu se v závěru dne natlačil opět Unipetrol , dařilo se také Fortuně a VIG