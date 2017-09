US akciové trhy ještě neopouštějte. Firmy jsou v pohodě

Přední portfoliomanažeři míní, že ještě zdaleka není čas a výběr zisků na US akciových trzích.Podle Carol Pepperové je na generální korekci stále ještě dost času. Pepperová míní, že americké akciové trhy jsou stále ještě teprve v polovině svého růstového cyklu. Geopolitické napětí by nemělo investory odrazovat. Větší pravděpodobnost hlavního spouštěče se nachází v jiných vlivech jako například výraznějším zpomalení ekonomického růstu Číny a tak podobně. Výrazným rizikem pro akciové trhy zůstává také utahování rozvolněné měnové politiky ze strany centrálních bank.Mezi tři hlavní důvody pokračujícího příznivého klimatu podle manažerky patří především fakt, že firmy mají stále velkou spoustu hotovosti a jejich manažeři jsou celkově mnohem optimističtější, než samotné trhy. V USA je prostředí nízkého tlaky na růst mezd firmy mají před sebou stále velký prostor pro kapitálové výdaje.Trhy jsou již velmi nervózní a hledají konec růstu od začátku celkové rallye. Oproti tomu nervozita mezi manažery zdaleka nedosahuje takových rozměrů a dalo by se dokonce říci, že na této straně v podstatě žádné výraznější obavy ani nejsou.Mezi hlavní perspektivní sektory patří podle Pepperové především zdravotní péče a technologie. Neperspektivní z dlouhodobého hlediska se jeví především finanční sektor.