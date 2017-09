Experti: Čína a Rusko nepodpoří ropné sankce vůči KLDR

Rada bezpečnosti OSN bude jednat o možném uvalení ropného embarga na KLDR. Podle mnoha komentářů je odstřihnutí severokorejského režimu od životadárné mízy tím jediným potenciálně skutečně fungujícím způsobem, kterým by západ mohl na KLDR vyvinout dostatečný tlak, aby přestala s jaderným vyzbrojováním.Podle některých expertů je však nepravděpodobné, že by takové sankce prošly přes Čínu a Rusko mající právo veta v hlasováních o rezolucích OSN.Ropné embargo prosazují především USA. Někteří analytici míní, že pokud by se jej nepodařilo protlačit, bude to znamenat výrazné posílení sebevědomí KLDR, jež by mohla snadno podlehnout vizi nedotknutelnosti.KLDR již USA varovala, že pokud dojde k naplnění ropných hrozeb, USA za to náležitě "zaplatí".