12.h - Evropa silně roste, Irma nebyla zdaleka tak zlá, jak se čekalo, Ropa klesá, euro mírně ztrácí, BCPP v plusu ale jen lehkém

Evropské akciové trhy vstoupily do nového týdne v průběhu dopoledne silně pozitivně. Geopolitické napětí kolem KLDR se přes víkend nijak nepohnulo kupředu a hurikán Irma nad územím USA výrazně zeslábl a jeho projevy a škody nebudou vůbec tak drastické, jak se původně odhadovalo. Z toho důvodu se daří především pojišťovnám, jež podporují růst celého finančního sektoru. Daří se také maloobchodu. Euro v průběhu dopoledne mírně koriguje své posilování z minulého týdne. Koruna klesá níže pod hladinu 26,1 za euro Ropa vstupuje do nového týdne negativně. Zeslábnutí Irmy naznačuje, že dopady na ropný průmysl nebudou tak silné, jak se čekalo a US produkce se bude z posledních dvou hurikánů zotavovat rychleji, než se odhadovalo. BCPP dopoledne posiluje, ale o poznání pomaleji. Lehce se daří ČEZu Unipetrolu , bankovní sektor je velmi opatrný.