Průměrný plat ve veřejné sféře příští rok překoná průměrnou mzdu v celé ekonomice (Komentář)

Vláda v souladu s naším očekáváním schválila navýšení platů ve veřejném sektoru. Jak jsme upozornili v našich srpnových Ekonomických výhledech, tento krok by měl zvýšit průměrný plat ve veřejné sféře nad průměrnou mzdu v celé ekonomice. Vyplývá to z dat, která obsahovala červnová Příprava státního rozpočtu (shrnuje plány pro celou veřejnou sféru v tomto případě lépe než samotný návrh rozpočtu), a z naší ekonomické prognózy.

Podle zmíněné Přípravy rozpočtu by měl celkový objem výdajů na platy (a ostatní související výdaje) vzrůst v příštím roce na 175,5 mld. CZK, což by znamenalo meziroční zvýšení o podstatných 16 mld. CZK (10 %). Počet pozic ve veřejné sféře by se měl podle návrhu zvýšit o téměř 5 tis. na 444,6 tis. Průměrný měsíční plat ve veřejné sféře by měl v důsledku vzrůst o 9 % na 31 411 CZK a překročit průměrnou mzdu v celé ekonomice (náš výhled: 31 066 CZK).

Navrhovaná dynamika výdajů za odvedenou práci by se projevila v celkovém zvýšení platů ve veřejné sféře mezi roky 2013 (poslední rok recese) a rokem 2018 o masivních 32 %. Takový růst byl možný především díky ekonomické expanzi, a tak i vyššímu inkasu daní (DPH, daní z příjmů). Průměrná mzda v celé české ekonomice (soukromá i veřejná sféra dohromady) přitom mezi lety 2013 a 2018 poroste podle našich odhadů pouze o 24 %.

Zajímavostí je, že výhled pro státní rozpočty let 2019 a 2020 (podle materiálu Příprava rozpočtu) nepředpokládá žádný růst výdajů na odvedenou práci, a tak ani průměrných platů. Kvůli extrémně napjaté situaci na trhu práce, která vyústí podle našich odhadů v pokračující růst průměrných mezd v celé ekonomice, se tento vládní návrh zdá nereálný. Stát tedy pravděpodobně bude muset výdaje na platy dále zvyšovat. Zdroje může najít díky pokračující ekonomické expanzi, či v případě nedostatečných autonomních příjmů najít příjmy nové, případně změnit strukturu výdajové strany rozpočtu.