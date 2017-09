ČNB letos zvýší úroky, pravděpodobně počátkem listopadu

Radomír Jáč

hlavní ekonom

Generali Investments CEE

V srpnu působily ve směru vyšší inflace poněkud atypicky ceny pohonných hmot, zatímco ceny potravin zmírnily svůj meziroční růst.Jádrová inflace zřejmě zůstala beze změny, respektive se zdá, že v srpnu dále nezrychlila ze své rekordní úrovně 2,6 procenta, zaznamenané v červenci.Nižší než očekávané číslo o inflaci tak může v rámci bankovní rady posloužit coby argument, aby ČNB nespěchala s dalším zvýšením svých úroků, respektive aby je na svém zasedání koncem září ponechala beze změny.Nicméně, jsem toho názoru, že ČNB letos své úroky ještě znovu zvýší, pravděpodobně na zasedání bankovní rady počátkem listopadu.Samotná inflace by měla v letošním závěrečném čtvrtletí klesnout, zejména díky meziročnímu vývoji cen pohonných hmot a též díky statistickému odeznění efektů loňské první vlny EET.K zmírnění celkové inflace mohou v závěrečných měsících letošního roku napomoci také ceny potravin.Koncem letošního roku by se tak celková meziroční inflace mohla nacházet jen mírně nad úrovní inflačního cíle, tedy mírně nad dvěma procenty.Nicméně, jakkoliv vyšla srpnová inflace mírně nižší, než se čekalo, tak to nemění nic na konstatování, že se inflační rizika v české ekonomice kumulují. Patrné je to na růstu mezd a platů, a na růstu HDP jako celku. Pro ČNB je pak důležité, že koruna dále neposiluje a již řadu týdnů osciluje mírně nad úrovní 26 koruny na euro Právě rychlý růst mezd a absence dalšího posílení koruny jsou faktory, jež dle mého názor dovedou bankovní radu ve zbytku letošního roku k dalšímu zvýšení úroků. Údaje o srpnové inflace nicméně vyznívají jako argument pro stabilitu úroků na nejbližším měnovém zasedání ČNB (27. září) a pro realizaci tohoto kroku spíše až na zasedání bankovní rady počátkem listopadu, kdy ČNB bude mít k dispozici čerstvou prognózu vývoje české ekonomiky . Očekávám, že dvoutýdenní repo sazba bude zvýšena o čtvrt procentního bodu, na úroveň 0,50 %.