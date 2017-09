USA: 17 firem a 800 miliard v hotovosti

Americké firmy stále hromadí hotovost. Stačí se podívat na žebříček největších hotovostních zásob v rozvahách jednotlivých korporací. Ke konci druhého čtvrtletí 2017 drželo 24 amerických firem 1,01 bilionu USD v hotovosti. Mezikvartálně tak objem jejich "rychlých" peněz stoupl o 1,63 %. Z této částky je něco přes čtyři pětiny drženo mimo USA (zdravíme Donalda Trumpa).

Většina uvedené částky je držena ve firemních a vládních dluhopisech, což podle Bank of America naznačuje, že se společnosti v nejbližší době nechystají tyto peníze stahovat do USA. To by totiž držely peníze v likvidnější podobě (opět zdravíme Donalda Trumpa).

Investory to trápit nemusí, alespoň ne v krátkodobějším horizontu. Firmy mají zásobu peněz na výplaty dividend, na zpětné odkupy vlastních akcií i případné akvizice, nemluvě o možnosti investovat do rozvoje vlastního byznysu, inovací a podobně. Je ale na druhou stranu jasné, že peníze ležící na účtu ukazují i na možnost, že právě uvedené investice do vzdálenější budoucnosti té které firmě příliš "nevoní", což může mít pro investory vážné souvislosti.