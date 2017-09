USA: Rozpočtová krize zažehnána

Možná rozpočtová krize v USA byla zažehnána, přesněji řečeno odložena, když pro tři příští měsíce (až do 8.12.) došlo ke zvýšení dluhového stropu. Součástí tohoto opatření je také pomoc ve výši zhruba 15 mld. USD pro oblasti postižené hurikánem Harvey.

Pokud by k dohodě nedošlo, hrozil by default, protože by vláda neměla finance na své potřeby (včetně splátek dluhu), což by mělo výrazné dopady pro americkou ekonomiku i trhy.

Toto si zákonodárci v USA uvědomují, a proto riziko, že by se nakonec nedohodli, je dle nás velmi nízké. Je jasné, že demokraté budou od americké vlády (republikánů) chtít výměnou za prosincové navýšení dluhového stropu něco výměnou, ale dá se s velmi vysokou pravděpodobností čekat, že se nakonec dohodnou.

V tomto ohledu nemusí k dohodě dojít hned. Americké ministerstvo financí může po nějakou dobu používat své hotovostní rezervy či změnit priority výdajů (omezit ty, které nejsou nezbytně nutné ve prospěch důležitějších).



