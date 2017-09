Hurikány historicky na akciové trhy výrazný vliv neměly, pojišťovny budou zasaženy (Ranní zpráva z akciového trhu)

Trhy se v tomto týdnu zaměří na inflační data. Dosavadní série pěti slabších měsíčních inflačních dat v řadě vznáší otazník nad předpokládaným prosincovým zvýšením úrokových sazeb v USA. V Evropě bude zajímavý středeční projev J. C. Junkera o stavu ekonomiky eurozóny, který by mohl poodhalit směr vyjednávání o brexitu. Červencová data průmyslové výroby za eurozónu navážou na již známé výsledky z Německa, Francie a Itálie a potvrdí slabý vstup sektoru do třetího čtvrtletí. Z domova se dnes dočkáme srpnové inflace. Výsledek pod předpokladem ČNB ve výši 2,6 % y/y by měl přibrzdit spekulace na zvýšení sazeb ke konci září a podpořit náš předpoklad, že sazby půjdou nahoru počátkem listopadu.