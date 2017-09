Eurodolar obrací pozornost k Irmě a Fedu

Spekulace, že ECB uvažuje o tom, že by se snížily objemy nákupů dluhopisů na 20, resp. 40 mld. dolarů (dnes je to 60 mld.) zavedly kurzy eurodolaru ještě v pátek dopoledne nad hranici 1,205, ale větší sílu již euro nemělo. Po přistání hurikánu Irma se totiž trh již začíná připravovat na zasedání Fedu (20. září), který by na rozdíl od ECB měl “doručit” nějakou restriktivní akci. Ještě předtím však přijde na pořad několik důležitých čísel v USA v čele s inflací a maloobchodními tržbami za srpen.



Pod lehkým tlakem zůstává forint a mělo by tomu tak být až do zasedání MNB, které je naplánováno na příští úterý. Maďarská centrální banka totiž zřejmě navzdory rostoucí inflaci bude pokračovat v uvolňování měnové politiky nestandardními opatřeními (omezováním přístupu komerčních bank od repo operací), což se maďarské měně nemusí líbit.