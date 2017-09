Ranní glosa: Inflace - další díl do skládačky “růst českých sazeb”

Dnes by měla srpnová inflace zůstat podobně jako v červenci půl procentního bodu nad cílem. To by nemělo být pro ČNB velké překvapení. Dál se naplňuje srpnová prognóza, která počítá s tím, že především kvůli dražším potravinám zůstane inflace v nejbližších měsících nad cílem a spadne k němu až na začátku příštího roku.



Větším překvapením pro ČNB zůstává raketový růst domácí ekonomiky. Ta ve druhém kvartále zrychlila na 4,7 % oproti předpokládaným 3,5 %. To je dostatečně silný argument pro další růst úrokových sazeb. Zvlášť když přihlédneme k extrémně rychlému růstu mezd (7,3 %) a klidné koruně. Podle slov guvernéra si ovšem ČNB bude chtít asi počkat s dalším utažením měnové politiky na listopadovou prognózu. Jednak proto, aby trochu systematicky zapracovala do svých předpovědí tak výrazná překvapení (růst, mzdy). Současně i proto, aby viděla, zda nová čísla raketový růst Česka potvrzují.





A to málo, co máme zatím k dispozici za třetí kvartál, vypadá stále velice slibně. V uplynulém týdnu byla zveřejněna nejdůležitější čísla za červenec ( průmysl , maloobchod, stavebnictví, nezaměstnanost ), a ta ukazují na další zrychlování české ekonomiky . I když jsou zatím odhady spojené s vysokou nejistotou, čísla jsou podle našeho nowcast modelu konzistentní s dalším růstem ekonomiky o zhruba 1 % mezikvartálně a meziročním zrychlením nad 5 %. Pokud to další čísla potvrdí, nebude mít ČNB asi v listopadu nad čím váhat.