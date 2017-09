Čeští studenti v demokracii nevěří, odhalil velký průzkum

Společnost Člověk v tísni provedla na jaře velký průzkum mezi studenty českých středních škol. Zjišťovala v něm třeba, odkud studenti čerpají informace, ke které politické straně inklinují či co považují za nejvážnější problémy České republiky. Průzkum mimo jiné odhalil, že jen pro třetinu studentů je demokracie ten nejlepší způsob vládnutí.

Člověk v tísni už stejný výzkum provedl na přelomu let 2008 a 2009, v roce 2012 a v roce 2014. Srovnání s předchozími lety tak ukazuje, jak se mění zvyky a názory českých studentů. Kupříkladu výrazně lépe vnímají mladí Češi vztah s romskou menšinou.

Zatímco v roce 2009 to byl v lokalitě, kde bydlí, nejzávažnější problém pro 33 % respondentů, v roce 2014 to byl nejzávažnější problém pro 26 % respondentů a teď to za největší problém považuje jen 14 % oslovených.

Zarážející je, že jen pro 37 % studentů je demokracie lepší než jiné způsoby vlády. Pro srovnání v průzkumu agentury CVVM takovou možnost označila téměř polovina všech respondentů starších 15 let. Plná třetina studentů si myslí, že za určitých okolností může být autoritativní vláda lepší než demokracie!

Oproti tři roky starému výzkumu ale nepatrně stoupla ochota mladých jít k volbám. Zatímco před třemi lety bylo ochotno jít volit 60 % mladých, teď je to o tři procenta více. Ti, kteří jít volit nechtějí, jako důvody nejčastěji uvádějí, že se o politiku nezajímají, nedokázali by si vybrat stranu nebo nemají důvěru v politické strany a politiky.

U středoškoláků se největší podpoře těší hnutí ANO, které by volilo 24 % studentů, druhou příčku obsadili se 17 % Piráti, třetí příčka patří TOP 09 s 16,5 %, následuje SPD s 13 %, ODS s 8 % a ČSSD s 6 %. Výrazně se liší preference gymnazistů, studentů středních škol a studentů učilišť.

Mezi gymnazisty suverénně vede TOP 09 s bezmála 30 %. Ale třeba SPD by volilo jen 3,5 % gymnazistů. Naopak u žáků učilišť je SPD s 21 % druhou nejoblíbenější stranou po hnutí ANO (31 %). Překvapivá je ovšem vysoká podpora ODS u studentů učilišť. Zatímco gymnazistů by ODS volilo 10 %, žáků středních škol 6,5 %, tak mezi učni má ODS podporu 16,5 %.

"Že byl život v socialistickém Československu lepší než v současné ČR, si myslí necelá pětina studentů středních škol. Podíl studentů, kteří život v socialismu hodnotí oproti současnosti jako negativní, je ale třikrát větší – relativní hodnocení socialismu je tak mezi studenty jednoznačně negativní. Výsledky hodnocení socialismu oproti současnosti jsou srovnatelné s výsledky z roku 2009 a vůči socialismu kritičtější než výsledky z let 2014 a 2012," napsali autoři projektu.

Studenti si myslí, že se v současné době v Česku žije dobře. Že je život velmi dobrý nebo spíše dobrý uvedlo 63 % oslovených. Před třemi lety to bylo 43 %. Stoupá také podpora členství ČR v Evropské unii. To, že je ČR členský stát, hodnotí kladně 62 % oslovených. Ještě větší podpoře se těší členství v NATO, které schvalují tři čtvrtiny dotázaných studentů.

Celý výzkum najdete ZDE.