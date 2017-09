Důchody zdaleka nezatěžují státní rozpočet tolik, jak se všeobecně tvrdí.

První hodina Otázek Václava Moravce byla velmi zajímavá, neboť se sešli tři diskutéři, kteří vypadali, že mluví k věci, které rozumí. Ministr financí Ivan Pilný, který je spokojen s očekáváním, že nebude ministrem financí v příští vládě a nebude muset shánět prostředky na plnění předvolebních slibů. Luděk Niedermayer, bývalý viceguvernér České národní banky, který nějak nemohl přijít na chuť politikům, přestože funguje jako europoslanec za TOP 09. Pavel Kysilka byl viceguvernérem ČNB ještě dříve, a tomu chybí jakákoli koncepce při tvorbě rozpočtu, neboť tato činnost mu připomíná nejvíce hádání trhovců na rynku. Bezkoncepčnost lakonicky vyjádřil ministr financí poznámkou v tom smyslu, že priorit je tolik, že vlastně žádné nejsou.

Vůbec debata vyzněla tak, že Pilný často přikyvoval názorům přítomných diskutérů, už jen proto, že si to mohl dovolit, protože je ve funkci krátce. Jinak avizoval, že současný ekonomický boom umožnil najít další 21 miliard Kč, což přesto na apetit ministrů nestačí a premiér by měl postavit do latě ministry, aby se pídili ve vlastních nespotřebovaných položkách. Uznává však , že že platy učitelů by v každém případě vzrůst měly, zejména v mateřských a základních školách (vysoké školy podle něj něco naspořeného mají). Konstatoval, že vláda navyšovala platy všem státním zaměstnancům, ale učitelům nejméně. Poznamenal, že mohou jít prodávat do Lidlu a dostanou víc peněz, což je naprosto skandální.

Všichni zúčastnění se shodli na podhodnocení investic a okolnosti, že tučná léta nebudou trvat věčně. Přestože se rovněž shodli na ohromném objemu mandatorních výdajů, tak neuškodí v této souvislosti relativizovat démonizaci nákladů na důchody. Ty jsou totiž financovány především z pojištění, které je jen "shodou okolností" příjmovou položkou státního rozpočtu. Jako zátěž by pak měl být vnímán pouze případný rozdíl mezi vybraným pojistným a vyplacenými penzemi.