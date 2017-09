Stratég Vanguard: Někteří investoři by už měli prodávat akcie

Návratnost amerického akciového trhu počítaná včetně dividend dosahuje od března roku 2009 více než 300 %. O tom, že by akcie byly nyní levné, se hovořit nedá. Na trhu ale zůstává klid i přesto, že ve Washingtonu vládne chaos. Podle některých měřítek je dokonce volatilita trhu nejnižší za posledních padesát let. A ekonomická expanze, kterou po krizi procházíme, je třetí nejdelší od roku 1854. Co by investoři měli v takové situaci dělat? Otázku si pokládá Jeff Sommer v New York Times a využívá svých rozhovorů se stratégem Vanguard.

O této otázce jsem hovořil s Franem Kinnirym z investiční společnosti Vanguard. Ten radí, aby investoři uvažovali konzistentně. To znamená, že pokud nejsou ochotni realizovat na akciovém trhu větší ztráty, neměli by do akcií investovat. A pokud už je mají, nyní je po dlouhém období vysokých zisků dobrá doba na prodej. „Říkám jim, aby si představili, že mají portfolio v hodnotě 1 milionu dolarů a náhle ztratí 30 %. To se totiž může stát a oni přijdou o 300 000 dolarů. Jak by se cítili? Byli by ochotni na trhu zůstat, či dokonce prodat část dluhopisů a dokoupit levné akcie? Pokud ne, musí podle toho také jednat,“ říká investor.



Podobné rady ale neznamenají, že se na trh skutečně blíží propad. Naopak, akcie mohou ještě nějakou dobu růst. Známý investor a analytik Laszlo Birinyi se domnívá, že k tomu skutečně dojde a tvrdí, že býčí trh bude i nadále pokračovat. Trh je podle něho celkově stabilní, ale dá se na něm najít řada příležitostí u jednotlivých akcií, jejichž ceny jsou volatilní. Pohled na valuace, technické indikátory a sentiment je prospěšný, žádný z nich ale podle investora dnes neukazuje, že by bylo načase prodávat.





Kinniry poukazuje na to, že pokud někteří investoři dokázali realizovat velké zisky na akciovém trhu, měli by zvážit rebalancování svého portfolia. Růst hodnoty akcií totiž pravděpodobně znamená, že tato aktiva mají nyní v investičním portfoliu příliš velkou váhu, která neodpovídá původnímu složení portfolia.Jestliže je například pro někoho na základě jeho preferencí a potřeb vhodné portfolio složené z 60 % akcií a 40 % dluhopisů a váha akcií se nyní blíží 70 %, měl by složení portfolia posunout směrem k dluhopisům. Investiční poradce William J. Bernstein tvrdí, že investoři by v první řadě měli věnovat pozornost poměru akcií dluhopisů v portfoliu a také tomu, na jaké světové trhy se v rámci akcií zaměří. A pak je důležité se této cílové alokace stále držet namísto toho, aby investoři odhadovali pravděpodobnost poklesu trhu a svou schopnost ustát ztráty.Lidé s delším investičním horizontem by obvykle měli držet více akcií , protože ty v delším období více vynášejí. Ale také jsou volatilnější než obligace. Ti, kteří potřebují příjmy z investic dříve, by měli mít ve svých portfoliích více dluhopisů . Dlouhodobá akciová strategie „koupit a držet“ ale předpokládá, že investor je schopen držet své pozice i během propadu trhu a nezačne panicky prodávat ve chvíli, kdy se trh řítí dolů.Takové chování je velmi časté a i u některých dlouhodobějších investorů je tedy lepší, když drží více obligací, které prudkými propady obvykle neprocházejí. Kinniry dodává, že podobné věci je lepší promýšlet v dobrých časech, které panují na akciovém trhu i nyní, než v době krize. Možná je tak vhodná doba na to, abyste přehodnotili složení portfolia a upravili jej podle aktuální situace a vlastní strategie.