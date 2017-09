Tisíc dolarů měsíčně na ruku. Jak by to zvedlo ekonomiku?

O kolik by se zvětšila největší světová ekonomika, kdyby každý dospělý ve Spojených státech dostával 1 000 dolarů měsíčně na ruku? Studii o často diskutovaném základním příjmu vypracovalo nejnověji americké středisko Roosevelt Institute, přiklánějící se spíše doleva. Ekonomika USA by se podle něj zvýšila během osmi let o 2,5 bilionu dolarů.

Autoři studie zároveň argumentují, že čím větší by základní příjem byl, tím větší by z toho měla americká ekonomika prospěch.

Rozpočtový úřad amerického Kongresu v současnosti odhaduje její velikost na 19,8 bilionu USD. Díky tisícidolarovému příjmu, se kterým analytici pracovali, by za osm let narostla o 12,56 procenta.

Experti pracovali ještě se dvěma scénáři, totiž s příspěvkem 500 USD a 250 USD měsíčně. V prvním případě by se hrubý domácí produkt zvětšil o 6,5 procenta a ve druhém o 0,79 procenta.

Studie stojí na předpokladu, že zdrojem peněz na pravidelné měsíční dávky by byl rozpočtový schodek. Kdyby šly peníze z vyšších daní, ekonomice by to nic nepřineslo, tvrdí také.

Pokud jde o teoretické zázemí, studie se opírá o Lévyho makroekonomický model, který předpokládá, že potenciál ekonomiky není využíván v plné míře proto, že příjem domácností je nízký. Samotní autoři studie ale připouštějí, že tato teze je diskutabilní.

Zdroje: CNBC