Vývoj na devizovém trhu 28.8.2017 - 8.9.2017

• Klíčovou událostí tohoto týdne bylo čtvrteční zasedání Evropské centrální banky (ECB). Když k tomu přičteme to, že v pondělí byl v USA státní svátek, tak není překvapivé, že až do středy se toho na eurodolaru příliš mnoho zajímavého nedělo a pořádně obchodovat se začalo až ve čtvrtek. I dva dny však stačily euru k tomu, aby vůči dolaru posílilo nad hladinu 1,20 USD/EUR a opět o něco vylepšilo svoje letošní maxima (1,209 USD/EUR).

• Pokud se prezident ECB M. Draghi na čtvrteční tiskové konferenci po zasedání ECB snažil, aby euro příliš neposílilo, tak lze při pohledu na vývoj na eurodolaru říci, že se mu to úplně nepodařilo. Jedna ze základních pouček investování, možná úplně ta nejdůležitější, zní „trend is your friend“, tedy „trend je tvůj přítel“ nebo možné lépe volněji přeleženo „drž se trendu“. A právě na eurodolaru tato poučka v posledních týdnech platí lépe než cokoliv jiného. S trochou nadsázky i více než čtvrteční slova M. Draghiho, který silné euro několikrát zmínil jako problém při dosažení dvouprocentního inflačního cíle. Posilování eura totiž stojí na stěžejním předpokladu, že ECB směřuje k normalizaci měnové politiky. Není ani tak důležité to, že tato cesta směrem k normalizaci může trvat několik let. Důležité je, že se ECB touto cestou vydala a M. Draghi tento směr potvrzuje.

• Co se týče programu kvantitativního uvolňování (QE), tak jsme se ve čtvrtek dozvěděli pouze to, že se budou cenné papíry v objemu 60 mld. eur vykupovat minimálně do konce letošního roku. Jak to bude s QE dále se dozvíme na zasedání ECB v říjnu, toť slova M. Draghiho. Popravdě asi nelze příliš předpokládat, že ECB letos v prosinci QE ukončí, byl by to příliš šokový ústup. Pravděpodobnější je varianta, že od začátku příštího roku bude měsíční výkup cenných papírů menší, následně ještě menší a teprve poté ukončen. Nejbližší možný termín definitivního ukončení QE je podle mě polovina roku 2018, pravděpodobnější však až konec roku 2018.