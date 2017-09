Oslabení CZK kvůli slabším červencovým číslům bude dočasné (Komentář)

Česká koruna po převážnou většinu tohoto týdne mírně, ale kontinuálně oslabovala. Zatímco na počátku týdne se kurz kotoval ještě pod 26,05 CZK/EUR, v závěru čtvrteční seance se kurz krátce přehoupl přes 26,15 CZK/EUR. Data z reálné ekonomiky za červenec vesměs zklamala. Slabší výkonnost průmyslové výroby šla ruku v ruce s obdobným vývojem u našich klíčových obchodních partnerů. Tento měsíc byl negativně ovlivněn dovolenými, což se projevilo i u exportní aktivity a v bilanci zahraničního obchodu, která letos poprvé skončila v červených číslech. A neoslnilo ani stavebnictví.

Slabá data za červenec ale budou kompenzována silnějšími srpnovými statistikami. Nic nemění na robustnosti hospodářského růstu. To koneckonců potvrdila v závěru týdne publikovaná statistka z trhu práce. Podíl nezaměstnaných klesl na pouhých 4,0 %, počet volných pracovních míst je nejvyšší v historii. Výsledek jenom dokumentuje to, co přinesla úterní data o vývoji mezd za druhé čtvrtletí. Tempo růstu nominálních překvapilo meziročním růstem o vysokých 7,6 %.

Tempo růstu za Q2 17 převyšující výrazně prognózu ČNB, vysoký růst mezd, inflace bezpečně nad cílem a neposilující koruna, to jsou argumenty ve prospěch dalšího utahování měnové politiky prostřednictvím vyšších úrokových sazeb. Nadále předpokládáme, že k tomu kroku ČNB přistoupí na zasedání počátkem listopadu. To bude mít k dispozici novou prognózu. I když někteří hráči na trhu spekulují, že by k tomu kroku mohla ČNB přistoupit již koncem tohoto měsíce, spíše se přikláníme k hodnocení guvernéra Rusnoka. Ten v první polovině týdne uvedl, že nevidí důvod se zvyšováním sazeb příliš spěchat.

Významným faktorem pro formování očekávání ohledně načasování dalšího zvyšování úrokových sazeb bude pondělní zveřejnění srpnových inflačních čísel. Naše předpoklady jsou relativně konzervativní. Na meziměsíční bázi očekáváme cenový vzestup o 0,1 % m/m kvůli cenám potravin a mírnému zdražení pohonných hmot. Jádrové ceny se podle nás nezměnily. Ve výsledku by se měla udržet meziroční cenová dynamika z července, tedy 2,5 % y/y. Tržní konsensus to vidí mírně výše, na 2,6 %, stejně tak ČNB. Pouze číslo výrazně nad 2,6 % by podle nás přiblížilo zvýšení sazeb na konec září a vedlo by k posílení koruny.