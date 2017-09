Šéf Total: EU nesmí nechat čínské firmy ovládnout strategické sektory v Evropě

Státy Evropské unie by měly společně bránit čínským firmám podporovaným státem získávat v evropském regionu kontrolu ve strategických sektorech. Podle agentury Reuters to dnes prohlásil šéf francouzské společnosti Total Patrick Pouyanne, který s delegací podnikatelů doprovází prezidenta Emmanuela Macrona na návštěvě Řecka.



Macron v červnu vyzval Brusel, aby vypracoval systém pro screening investic zemí vně EU do strategických sektorů. Některé ze států unie návrh podpořily. Menší země východní a jihovýchodní Evropy, které z čínských investic profitují, však jakákoli opatření vůči Pekingu odmítly.





"Je to problém nás všech. Číňané nyní vedou v Evropě ofenzivu, stejně jako to provedli v Africe. Našli si nejslabší články, jako jsou Řecko a Makedonie a všechny tyto malé země," prohlásil Pouyanne v rozhovoru s novináři. Evropa nese společnou odpovědnost, a to je jediná adekvátní strategie, jak zabránit čínskému stylu 'rozděl a panuj'. Souhlasím s prezidentem Macronem, že nemůžeme bojovat každý sám za sebe a dívat se, jak Čína rozkládá náš systém," zdůraznil. Poukázal nicméně na to, že čínský kapitál by Evropa odmítat neměla, společnosti by se ale měly s čínskými podniky spojit a kapitál ovládat společně.Francie prosazuje větší reciprocitu; to znamená, že čínské firmy by měly získat přístup do Evropy jen ve stejné míře, v jaké umožní evropským firmám dostat se do Číny. Negativním případem je podle něho solární průmysl , v němž se čínské firmy na evropském trhu rozpínají a cenově podbízejí. "Je to státní ekonomika , to jen v Bruselu si lidé myslí, že je tržní," prohlásil Patrick Pouyanne.