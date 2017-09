Buffett ohrnoval nad bitcoinem nos, od té doby 7násobně posílil

Warren Buffett v roce 2014 na adresu bitcoinu investory varoval, aby se mu vyhýbali a označoval jej za určitý druh fata morgány. Myšlenku, že by bitcoin jako takový mohl mít v jeho očích nějakou hodnotu považoval spíše za vtip. Podle jeho názoru to je především prostředek pro převod peněz, podobně jako šeky a ty samy o sobě také nemají v podstatě žádnou hodnotu.Od té doby aktuálně nejpopulárnější virtuální měna zhodnotila už sedminásobně z toho jen o 380 v tomto roce.Podobný názor teprve nedávno vyslovil také miliardář Howard Marks, když uvedl, že jde pouze určitou konstrukci respektive pyramidové schéma, kde se část hráčů snaží přiřadit nějakou hodnotu něčemu, co žádnou reálnou hodnotu nemá.