První zářijový týden investoři nakupují všechno co jim přijde pod ruku

První zářijový týden přeje investicím v podstatě do všech kategorií aktiv od drahých kovů, přes akcie až po dluhopisy Podle statistik a odhadů Bank of America do globálních investičních fondů všech možných druhů přitekly prostředky celkem za 11,6 mld. USD - podrobněji viz obrázek. Fondy drahých kovů posílily nejvíce za posledních 30 týdnů, dividendová portfolia rostla 25. týden v řadě.První zářijový týden byl poměrně bohatý na signály. Rostoucí geopolitické napětí kolem KLDR doplňovaly obavy z dopadů hurikánu Harvey a do toho později v průběhu týdne přišla chvíle pro ECB.Podle BoA za výrazným přílivem prostředků do fondů stojí údajně především nákupy centrálních bank.Pokračuje také odliv prostředků z US fondů (-6 mld. USD ) ve prospěch těch evropských a japonských (+31 mld. USD ).