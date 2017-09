Irma slábne na 4. stupeň, míří ale stále směrem k Floridě

Hurikán Irma podle amerického NHC zeslábl na stupeň 4 s rychlostí větru kolem 155 mph = cca 250 km/h. Experi očekávají, že i přes určité kolísání intenzity větru si Irma minimálně 4. stupeň udrží po někilk následujících dnů.Hurikán směřuje stále směrem k pobřeží Floridy. Při postupu zhruba rychlostí 26 km/h by US pobřeží mohl dosáhnout v průběhu nedělního rána. Tamní úřady již nařídily povinnou evakuaci Florida Keys a přilehlých oblastí. K opuštění nebezpečné oblasti bylo také vyzváno cca 650 000 lidí.Irma doposud zasáhla Portoriko, Panenské ostrovy, sever Dominikánské republiky a ostrovy Turks and Caicos. Podle agenturních zpráv si zatím vyžádala životy 11 lidí a tisíce připravila o střechu nad hlavou.