Levný akciový svět proti drahé Americe

Americké akcie mívají běžně vyšší ocenění než globální trh. Ponechme stranou důvody a berme to nyní jako fakt. I tak je totiž současná situace výjimečná.

"Aktuální ocenění amerického akciového trhu (S&P 500) je oproti indexu globálních akcií (MSCI All-Country World Ex-US) na úrovni forwardového P/E vyšší o zhruba 4 body. A to je nejvíce minimálně za 15 let, za která máme k dispozici data," říká Chris Konstantinos ze společnosti RiverFront Investment Group. A přímo do grafu se nebojí vepsat, že to považuje za příležitost zainvestovat do zahraničních titulů (z pohledu Američanů).

Americké akciové indexy na současných úrovních ocenění z historického pohledu nejsou zrovna nejlákavějším zbožím. Očekávané výnosy v jakémkoli rozumném investičním horizontu jsou při aktuálních valuacích a dividendovém výnosu hluboko pod průměrem. Trh umí někdy dlouho překvapovat a posouvat vnímání toho, co je ještě "normální", investice (také) do akcií mimo Spojené státy se ale v současnosti jeví jako celkem rozumná volba.