Woods: SB a MMF potřebují reformovat, jinak budou nahrazeny

Beijing Woods na serveru Project Syndicate Paola Subacchi volá po reformě mezinárodních ekonomických institucí. Tvrdí, že současný systém zakotvený skrze Světovou banku a IMF prostě neodpovídá změně, která se ve struktuře s větové ekonomiky v posledních 30 letech odehrála. Pokud se instituce nepromění, riskujeme, že „budeme sledovat jejich nahrazení“.

Mezinárodní systém údajně potřebuje více reflektovat fakt, že Čína je největším světovým exportérem , v samotných základech své architektury. Měl by více zapojit také ostatní země BRICS. IMF i WB je totiž s tále do značné míry pod kontrolou západních států. Skupina G20 už sice nové státy reprezentuje více, ale její vliv je prozatím dost omezený.

Někdo namítne, že „co se má stát, stane se“. Na to právě se ale podle autorky nedá spolehnout, kvůli značné setvračnosti politiky. Nikdo nechce dobrovolně vyklidit pozice, že ano.

Nicméně rozvojové státy, které se cítí nedoceněny, se mohou naštvat a západ prostě obejít. Výsledkem pak může být poměrně radikální střet, který nepomůže nikomu. Čína už koneckonců své vlastní instituce stavět začala.

Klíčové je se výrazné kolizi vyhnout a spíše upravit stávající instituce tak, aby vyhovovali i novým aktérům. Přinejmenším to bude znamenat příštího ředitele Mezinárodního měnového fondu z rozvojových zemí (pokud se na něm dokážou dohodnout, což má k samozřejmosti daleko). Personální změny by pravděpodobně měly zasáhnout nejen nejvyšší vedení, ale také nižší management těchto institucí. Velké gesto by bylo přesunutí sídel z Washingtonu defacto kamkoliv jinam.