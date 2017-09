Bezpečný dolar je nyní ten kanadský (Ozvěny trhu) (8.9.2017)

Americkému dolaru se letos příliš nedaří. Prakticky celý letošní rok ztrácí. Vůči nejvýznamnějším světovým měnám již letos ztratil více než deset procent. Dolarový index je tak na nejnižší úrovni od počátku roku 2015.

Jak to, že dolar, který je mezi obchodníky dlouhodobě vnímán jako měna bezpečného přístavu, tuto svou roli v posledních týdnech neplní? Naopak se zdá, že eskalující krize na korejském poloostrově americkou měnu spíše potápí. A možná poněkud paradoxně se jako bezpečná měna profiluje euro.

Obchodníci se obávají, že politika amerického prezidenta Trumpa, které je pro ně hodně nečitelná, zatáhne do konfliktu přímo Spojené státy. Naopak Evropa se drží stranou. A euru nahrává i nejlepší kondice evropské ekonomiky za poslední téměř dekádu. USA sice letos porostou zhruba stejně rychle jako eurozóna, nicméně očekávání byla před půl rokem mnohem optimističtější. A na rychlé zvyšování dolarových sazeb to také nevypadá.

Naopak lepšící se kondice zemí v mnoha oblastech globální ekonomiky může znamenat utahování měnových politik jinde než v USA a tlaky na odliv kapitálu z USA. Stačí se podívat například do Kanady. Kanadská centrální banka tento týden již podruhé za poslední dva měsíce zvýšila sazby. Kanadský dolar si tak proti svému americkému protějšku polepšil na dvouleté maximum. A navíc to vypadá, že Bank of Canada ještě neskončila.