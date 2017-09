Akciové indexy výrazných změn nedoznaly (Ranní zpráva z akciového trhu)

Hlavní události

Dle CFO Unipetrolu Miroslawa Kastelika by společnost mohla přebytečnou hotovost použít na budoucí akvizice.

Akcie CME budou zařazeny do regionálního indexu CECE EUR.

Evropské akcie by měly dnešní obchodování zahájit poklesem.

Dnes bude zveřejněno minimum makroekonomických ukazatelů. Ráno byly již publikovány údaje o německé obchodní bilanci, která však svým nižším než očekávaným přebytkem nijak neoslnila. Zároveň dynamika exportů i importů byla slabší. Před devátou hodinou se dočkáme ještě francouzské průmyslové výroby.

Analytici Société Générale začali pokrývat akcie francouzského výrobce a distributora elektřiny a zemního plynu Engie. Akcie doporučují držet.

Obchodování na zámořských trzích

Americké akciové indexy v průběhu včerejší seance prakticky žádné změny nedoznaly. Průmyslový Dow Jones ztratil 0,1 %, technologický Nasdaq naopak necelou jednu desetinu připsal a index S&P 500 se posunul pouze o dvě setiny procenta níže. V rámci sektorů se navzájem kompenzovaly zisky farmaceutických společností a informačních technologií se ztrátami finančních a telekomunikačních titulů.

Asijský region v průběhu nočního obchodování jednoznačný trend neměl. V červeném zakončily akcie v Japonsku, podobný osud postihnul i jihokorejský a australský trh, naopak radost udělaly svým majitelům tituly obchodované v Hongkongu nebo Indii. Přesto však nešlo o žádné významné pohyby, když zisky i ztráty se v jednotlivých zemích pohybovaly do 0,7 %.

Dnešek pro trhy nepřináší žádné podstatnější makroekonomické číslo vyjma ranní německé obchodní bilance, jejíž výsledky by mohly na počátku seance zavelet spíše k poklesu akciových indexů. Včerejší zasedání ECB pro obchodování nepřineslo nový impuls, a tak se pozornost investorů otočí zřejmě opět ke Spojeným státům, ať již k vládní administrativě nebo hurikánům či geopolitické situaci zejména v souvislosti s testy severokorejských raket.

Unipetrol

Finanční ředitel Miroslaw Kastelik uvedl, že současné volné prostředky se mohou hodit na případné budoucí akvizice. Konkrétně však žádný akviziční cíl nekomentoval a zároveň si nemyslíme, že by v dohledné době byl nějaký nákup aktiv nebo další významná investice (kromě Spolany) oznámena. Mezi potenciálními investičními možnostmi by mohla být dle nás například výstavba závodu na zprácování plastových odpadů nebo biomasy. Dnešní zprávu nevnímáme jako impuls k dalšímu růstu akcie.

CME

Akcie mediální společnosti CME budou s platností od 18. září zařazeny do indexu CECE EUR. Tato změna má význam zejména pro pasivní institucionální investory, pro jejichž portfolia může být tento index benchmarkem. V takovém případě by došlo k převrstvování prostředků ve prospěch CME a to by zvýšilo poptávku po jejích akciích. Na druhou stranu je podstatné říci, že váha akcie v indexu bude minimální, neměla by překročit 0,3 %.