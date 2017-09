Rozbřesk: Draghi sráží euro, koruna ČNB nesvazuje. Ropa posunuje maxima

Hlavní událostí včerejšího dne bylo pochopitelně zasedání ECB, které přineslo velkou volatilitu na devizové trhy v Evropě. Mario Draghi se snažil co nejvíc trhům zdůraznit, že se mu zisky eura nelíbí. Přestože o růstu ekonomiky mluvil v superlativech a s úsměvem na tváři a podtrhl to revizí výhledu na růst směrem vzhůru (na 2,2 % ze 1,9 %), zdůraznil, že centrální banka se nerozhoduje pouze na základě růstu.



Vyzdvihl dlouhou debatu o kurzu eura, která vnáší nejistotu do inflačního výhledu. Euro od začátku roku posílilo vůči dolaru skoro o 10 % a podepisuje se podle Draghiho slov již dnes na o něco nižším inflačním výhledu. Zatím byl inflační výhled revidován dolů “pouze kosmeticky” a Draghimu se nepovedlo změnit očekávání trhů ohledně blížícího se konce QE. Ostatně sám jasně na tiskové konferenci řekl, že již v říjnu představí nové plány pro rok 2018.



V našem základním scénáři očekáváme protažení QE do poloviny příštího roku ovšem v omezených objemech (30 miliard euro/měsíčně) a postupný úplný útlum QE (do Q3 2018). Euro na dnešní holubičí komentáře Maria Draghiho nedokázalo oslabit. Je to jednak proto, že trhy tak jako tak vyhlížejí útlum QE a jestli ho Mario Draghi oznámí dnes nebo až v říjnu, nehraje výraznější roli. A navíc se zdá, že právě nejistota ohledně zvolené strategie může paradoxně v dnešní atmosféře euru pomáhat.



TRHY



Česká koruna a dluhopisy

Koruna během včerejška vůči euru mírně ztrácela a dostala se až k úrovni 26,15 EUR/CZK. Nahrává tak i nadále do karet ČNB, která bude už na svém zářijovém zasedání přemítat o dalším zvýšení úrokových sazeb. Nakonec ekonomika je ve skvělé kondici – inflace nad cílem, nezaměstnanost na historickém minimu, mzdy akcelerují – a tak jedinou „brzdou“ může být jen příliš holubičí ECB. Bude jen otázkou taktiky ČNB, zda se rozhodne už nyní, nebo si pro jistotu počká až na listopadovou prognózu a na další plány, které chce ECB zveřejnit až v říjnu. V každém případě k růstu repo sazby ČNB do konce roku nejspíše dojde. Koruna prozatím ruce ČNB svazovat nemusí a nejspíše ani nebude.



EURUSD + zahraniční FX

Eurodolar si zjevně příliš nedělá nic z toho, že zasedání ECB vyznělo relativně holubičím způsobem a tlačí se stále vzhůru. V pozadí může být i strach z hurikánu Irma, který má v neděli naplno zasáhnout Floridu. Ten pochopitelně tlačí níže americké úrokové sazby.



Jednou z měn, která si včera proti euru polepšila, byl forint, ten by přitom mohl dočasně svoje zisky rozšířit, dnešní data ukázala, že maďarská inflace mírně zrychlila.



Ropa

Cena ropy Brent včera vzrostla na nová pět a půlměsíční maxima. Zásoby ropy v USA sice minulý týden rostly více, než se čekalo, ale vzhledem k jejich ovlivnění hurikánem Harvey na ně trh příliš nedbal; míra využití kapacity rafinerií například dle dat minulý týden poklesla na nejnižší úrovně od roku 2010. Vzhledem k tomu lze čekat, že zásoby ropy v příštích týdnech budou dále narůstat, čímž se poněkud zamlží informace, zda opatření OPEC a spol. nesou své plody. Zde je přitom dobré upozornit, že týdenní data o americké produkci byla následně za květen i za červen negativně revidována, takže usuzovat z nich na celkový vývoj trhu lze jen s opatrností.