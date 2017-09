Obcím stouply příjmy z hazardu, ministerstvo financí nezvládá agendu

Stát si na zdanění hazardu polepšil víc než obce. Ministerstvo financí se dostalo pod palbu kritiky kvůli nedostatečnému a pomalému uvádění zákona o hazardních hrách do praxe.

Obce získaly v roce 2016 šest miliard a sto čtyři miliony korun do svých rozpočtů z odvodů firem, provozujících hazardní hry. Bylo to o 616 milionů více než v předchozím roce. Ještě výrazněji si polepšil stát. Díky růstu trhu i zvýšení daňových sazeb si vláda ve stejném období přišla navíc na miliardu osm set milionů korun. „V r. 2016 zi´skaly verˇejne´ rozpocˇty z odvodu° z hazardni´ch her 10,5 mld. Kcˇ, cozˇ je o 2,4 mld. Kcˇ (30 %) vi´ce nezˇ v r. 2015“ uvádí Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016, která vznikla na Úřadu vlády.

V létech 2013–2015 prˇipadlo obcím 80 % odvodu° z provozova´ni´ technických her, lidově řečeno automatů, a 30 % odvodu° z provozova´ni´ ostatni´ch hazardni´ch her, což jsou například loterie a kurzové sázky. Do sta´tni´ho rozpocˇtu sˇlo 20 % odvodu° z technických her a 70 % z ostatni´ch her. V r. 2016 dosˇlo ke zmeˇneˇ tohoto pomeˇru u hlavni´ho zdroje odvodu° z hazardni´ch her, což jsou právě „automaty“. Do sta´tni´ho rozpocˇtu putovalo nově 37 % odvodu°, podíl obcí klesnul. Spolu se zvy´sˇeni´m zdaneˇni´ a na´ru°stem trzˇeb se to projevilo ve vy´razne´m na´ru°stu prˇi´jmu° sta´tu z technických her. Ten se vi´ce nezˇ zdvojna´sobil z 1,23 mld. Kcˇ na 2,67 mld. Kcˇ. „I kdyzˇ se podi´l, ktery´ dosta´vaji´ obecni´ rozpocˇty, sni´zˇil z 80 % na 63 %, di´ky na´ru°stu trzˇeb a zvy´sˇeni´ danˇove´ sazby dostaly obce v roce 2016 o 464 mil. Kcˇ (10 %) vi´ce nezˇ v r. 2015“ říká vládní materiál. U ostatni´ch hazardni´ch her te´zˇ vy´razneˇ narostly odvody jak do sta´tni´ho rozpocˇtu (o 357 mil. Kcˇ, resp. 26 %), tak do obecni´ch rozpocˇtu° (o 152 mil. Kcˇ, resp. 26 %).

Ministerstvo financí nezvládá implementaci zákona o hazardních hrách

Přestože si státní rozpočet značně polepšil, zůstává ministerstvo financí pod palbou kritiky. „Vzhledem k tomu, zˇe dosud nebyl zprovozneˇn informacˇni´ syste´m provozova´ni´ hazardni´ch her a nebyla ani vyhla´sˇena jeho technicka´ specifikace, neni´ jasne´, kdy bude funkcˇni´ rejstrˇi´k osob vyloucˇeny´ch z hrani´ hazardni´ch her. Na problematickou a pomalou implementaci zákona o hazardních hrách upozornˇuji´ jak obcˇanska´ sdruzˇeni´, tak provozovatele´. Podle ministerstva ma´ na zpozˇdeˇni´ vliv slozˇitost a de´lka vy´beˇrove´ho rˇi´zeni´ na zhotovitele informacˇni´ho syste´mu“ uvádí Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016. Ministerstvo financí v le´teˇ 2016 odhadovalo, zˇe plny´ provoz by mohl nabeˇhnout až od za´rˇi´ 2018.

Není to však jediný problém ministerstva financí s uváděním nového zákona o hazardních hrách do praxe. Vládní zpráva upozorňuje také na miliardové ztráty z provozování nelegálních on-line her. Problém mělo do značné míry vyřešit udělení licencí zahraničním provozovatelům. Do konce ledna letošního roku se z trhu stáhlo 44 firem s webovými stránkami v češtině. To představovalo podle odhadu ministerstva financí asi 90% nepovoleného internetového hazardu. V lednu udělilo ministerstvo financí první licenci firmě PokerStars a podle náměstka ministra Závodského ministerstvo řešilo dalších dvacet žádostí. Jenže v tom příliš nepokročilo. Někteří velcí hráči na trhu dokonce žádost o licenci stáhli. To je příklad firmy Unibet, která podle neoficiálních informací Ekonomického deníku tak učinila proto, že se jí dosavadní postutp českého ministerstva jevil jako podezřele nepřehledný a nepřiměřeně zdlouhavý. Podle ohdadu Asociace ptovozovatelů kurzového sázení dosahovaly tržby nelegálních internetových kursových sázek v roce 2015 zhruba 38 miliard korun. Stejně závratné tržby se odhadují pro nelegální internetová kasina. Kam jdou zisky z hazardu po té, co 90% nelegálů opustilo trh, není zřejmé. Hráči si mohli najít jiné „nelegální hry“ nebo se mohli přesunout k Fortuně a Tipsportu. Hráči Tipsportu – největší firmy v kurzovém sázení v Česku – sázejí ve více než 90% přes internet. Podle analytiků se i u Fortuny na růstu přijatých sázek výrazně projevilo spuštění on-line hazardních her. Proto je jisté, že Fortuna a Tipsport si na zdlouhavý postup ministerstva financí při udělování licencí zahraničním provozovatelům budou stěžovat jen stěží. V lednu ČTK uvedla, že „pokud jde o udělování nových licencí, MF podle Závodského nebude nikam spěchat.“ Podle dosavadního průběhu poskytování licencí vše nasvědčuje tomu, že náměstek ministra financí mysel svá slova naprosto vážně.

Obce regulují hazard vyhláškami

Obce ve sta´le vysˇsˇi´ mi´rˇe reguluji´ dostupnost technicky´ch her na sve´m u´zemi´ prostrˇednictvi´m obecneˇ za´vazny´ch vyhla´sˇek. „V r. 2016 meˇlo takovou obecneˇ za´vaznou vyhla´sˇku 621 obci´, cozˇ je te´meˇrˇ 10 % vsˇech obci´ v CˇR. Sta´le veˇtsˇi´ podi´l obecneˇ za´vazny´ch vyhla´sˇek u´plneˇ zakazuje provoz technicky´ch her, v r. 2016 to bylo 59 % vsˇech obecneˇ za´vazny´ch vyhla´sˇek“ shrnuje statistiku Výroční zpráva.Podle nove´ho zákona o hazardních hrách mohou obce omezit cˇas nebo mi´sto provozova´ni´ technicke´ hry, zˇive´ hry, binga nebo turnaje male´ho rozsahu. Obce rovneˇzˇ mohou tyto typy hazardni´ch her na sve´m u´zemi´ u´plneˇ zaka´zat. Obec je povinna vyhlášku zaslat ministerstvu financí bez zbytecˇne´ho odkladu, nejpozdeˇji vsˇak do 5 kalenda´rˇni´ch dnu° ode dne jeji´ho vyhla´sˇeni´. Prˇi povolova´ni´ by tak již neměl nastat rozpor mezi vyhláškou a povoleny´mi hrami, protozˇe povoleni´ k umi´steˇni´ herni´ho prostoru, vcˇetneˇ povolovany´ch her, budou vyda´vat samy obce, a to nejde´le na 3 roky.

Krajsky´mi meˇsty s plosˇny´m za´kazem technicky´ch her na sve´m u´zemi´ jsou Brno, Cˇeske´ Budeˇjovice a Jihlava. Brno patrˇi´ k nejaktivneˇjsˇi´m samospra´va´m v oblasti regulace hazardu, nebotˇ po komuna´lni´ch volba´ch v r. 2014 ma´ v zastupitelstvech meˇsta Brna i neˇktery´ch jeho meˇstsky´ch cˇa´sti´ sve´ za´stupce subjekt „Zˇi´t Brno s podporou Pira´tu°“, pro neˇjzˇ prˇi´sna´ regulace hazardni´ho hrani´ byla jednou z programovy´ch priorit. „Bylo zjisˇteˇno, zˇe na za´kaz technických her v Brně platny´ od 1. 1. 2015 reagoval trh neˇkolika zpu°soby:

Nabi´dka technických her se prˇesunula za hranice meˇsta Brna. V Popu°vka´ch u Brna byla dokoncˇena dvacet let rozestaveˇna´ stavba a je v ni´ provozova´no kasino. Snaha vybudovat kasino v Podoli´ u Brna byla zastavena mi´stni´m referendem. Herny podle autoru° vznikly v na´kupni´ch centrech v okoli´ Brna, prˇi´kladem je na´kupni´ centrum Olympia.Provozovatele´ zacˇali nabi´zet bezplatnou dopravu pro doji´zˇdeˇji´ci´ hra´cˇe formou proplaceni´ ji´zdne´ho. Podle informaci´ jednoho z hra´cˇu° naprˇ. v herneˇ v Olympii propla´celi hra´cˇu°m taxisluzˇbu do vy´sˇe 600 Kcˇ. Rovneˇzˇ se objevily nelega´lni´ herny a tzv. kvi´zomaty“ upozorňuje vládní výroční zpráva.

Do konce roku 2016 povolovalo veˇtsˇinu typu° hazardni´ch her ministerstvo financí, do pravomoci obci´ spadalo pouze povolova´ni´ výherních hracích přístrojů v herna´ch a provozovna´ch se zvla´sˇtni´m provozni´m rezˇimem. Od letošního roku se syste´m povolova´ni´ změnil. Je nutne´ mi´t tzv. za´kladni´ povoleni´ k provozova´ni´ urcˇite´ho typu hazardni´ hry, o ktere´m na za´kladeˇ zˇa´dosti rozhoduje ministerstvo. V za´kladni´m povoleni´ je uveden typ hazardni´ hry, o jakou konkre´tni´ hru jde (naprˇ. va´lcova´ hra cˇi EMR) a podmi´nky jeji´ho provozova´ni´. Finance rovneˇzˇ schvalují herni´ pla´n a zarˇi´zeni´, jehozˇ prostrˇednictvi´m je hra provozova´na. Provozova´ni´ prostrˇednictvi´m internetu neni´ specificky´m typem hazardni´ hry, za´kladni´ povoleni´ k provozova´ni´ dane´ho typu hazardni´ hry umozˇnˇuje jeji´ provozova´ni´ jak v kamenny´ch provozovna´ch (tzv. land-based), tak prostrˇednictvi´m internetu (tzv. on-line). On-line lze provozovat vsˇechny hry s vy´jimkou tomboly a turnaje male´ho rozsahu. Pokud provozovatel jizˇ disponoval opra´vneˇni´m a chteˇl by dany´ typ provozovat on-line, musi´ pozˇa´dat o zmeˇnu povoleni´ za u´cˇelem rozsˇi´rˇeni´.

K provozova´ni´ technických her, binga a zˇive´ hry v kamenné provozovně je nutne´ take´ povoleni´ k umi´steˇni´ herni´ho prostoru, ktere´ vyda´va´ prˇi´slusˇny´ obecni´ u´rˇad. Obecni´ u´rˇad povoluje umi´steˇni´ herny cˇi kasina, druh hazardni´ch her, provozni´ dobu a pocˇet koncovy´ch zarˇi´zeni´ vcˇetneˇ uvedeni´ jejich typu a vy´robni´ho cˇi´sla. Podmi´nkou je, aby toto povoleni´ nebylo v rozporu s platnou obecneˇ za´vaznou vyhla´sˇkou. Podle zákona o loteriích povolovalo ministerstvo kazˇdy´ jednotlivy´ prˇi´stroj kromeˇ výherních hracích přístrojů v herna´ch a provozovna´ch se zvla´sˇtni´m provozni´m rezˇimem. V rˇadeˇ obci´ tak v roce 2016 sta´le existoval rozpor mezi platnou obecně závaznou vyhláškou a prˇi´stroji povoleny´mi ministerstvem, a to kvu°li velke´mu objemu a lhu°ta´m spra´vni´ch rˇi´zeni´ prˇi rusˇeni´ povoleni´. Tento nesoulad bude vyrˇesˇen ti´m, zˇe povoleni´ k umi´steˇni´ herny cˇi kasina vcˇetneˇ konkre´tni´ch her prˇi´slusˇi´ podle zákona o hazardních hrách obci. Kraje (resp. krajske´ u´rˇady), ktery´m drˇi´ve prˇi´slusˇelo povolova´ni´ výherních hracích přístrojů v prˇi´padeˇ, zˇe jejich provozovatelem byla obec, nemaji´ od roku 2017 zˇa´dne´ pravomoci v oblasti hazardni´ch her.

Automaty v hospodách až do konce roku 2022, ale jen tam, kde již jsou

Starý zákon o loteriích umozˇnˇoval provozovat technické hry také v provozovna´ch se zvla´sˇtni´m rezˇimem (restaurace, hospody, bary apod.). Nový zákon o hazardních hrách umozˇnˇuje provozovat technické hry pouze v herna´ch a kasinech, do ktery´ch je zaka´za´n vstup osoba´m do18 let. Provozovny se zvla´sˇtni´m provozni´m rezˇimem, v nichzˇ jsou umi´steˇny automaty povolene´ podle starého zákona, mohou existovat i po 1. 1. 2017, ale maxima´lneˇ do konce roku 2022. Provozovatel již nesmi´ poskytovat u´cˇastni´kovům hazardnich her jake´koliv vy´hody v podobeˇ potravin, na´poju°, taba´kovy´ch vy´robku° nebo povzbuzuji´ci´ch la´tek. V minulosti neˇkterˇi´ provozovatele´ poda´vali hra´cˇu°m jako bonusy naprˇ. alkoholicke´ na´poje cˇi ka´vu, cˇemuzˇ nový zákon o hazardních hrách zamezuje.

Dozor nad hazardni´mi hrami v kamenných provozovnách vykona´va´ od 1. 1. 2017 Celni´ spra´va, ktera´ tuto pravomoc prˇevzala od financˇni´ spra´vy, ktera´ nada´le vykona´va´ dozor nad on-line hazardni´m hrani´m. Celni´ spra´va rovneˇzˇ vykona´va´ dozor nad reklamou, propagaci´ nebo podporou hazardni´ch her zaka´zany´ch podle nového zákona – tuto kompetenci prˇevzala od zˇivnostensky´ch u´rˇadu° jizˇ 17. 8. 2015. Vy´jimkou je reklama sˇi´rˇena´ v rozhlasove´m a televizni´m vysi´la´ni´ nebo na internetu formou audiovizua´lni´ch media´lni´ch sluzˇeb na vyzˇa´da´ni´ (naprˇ. tzv. streamova´ni´), kde dozor spada´ pod Radu pro rozhlasove´ a televizni´ vysi´la´ni´. Krajske´ zˇivnostenske´ u´rˇady vykona´vaji´ v soucˇasnosti dozor ve veˇci reklamy na lega´lneˇ provozovane´ hazardni´ hry. Obce nejsou na za´kladeˇ zákona o hazardních hrách orga´nem dozoru, ale formou tzv. pasivni´ho dozoru by meˇly celni´ spra´veˇ poda´vat informace o podezrˇeni´ na porusˇeni´ za´kona na sve´m u´zemi´.

Jiří Reichl

