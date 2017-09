Trumpův syn přiznal schůzku s Ruskou! Chtěl kompro na Hillary

Syn amerického prezidenta Donalda Trumpa přiznal, že se loni setkal s ruskou právničkou, protože chtěl získat kompromitující informace o Hillary Clintonové. Prohlásil to před soudním výborem amerického Senátu. Schůzka ale podle něj nic nepřinesla.

Donald Trump junior připustil, že se v červnu 2016 sešel s ruskou právničkou Nataljí Veselnickou, která je podle médií napojena na Kreml. Chtěl získat kompromitující materiály o prezidentské kandidátce Hillary Clintonové, která kandidovala proti jeho otci.

Na schůzce ale Trumpův syn údajně žádné kompro nezískal a zároveň odmítl, že by se dohodnul na ovlivnění amerických prezidentských voleb. Uvedl to americký deník The New York Times a zároveň citoval připravené prohlášení.

Trump junior vypovídal před soudním výborem amerického Senátu. To se koná za zavřenými dveřmi, má trvat několik hodin. Senátoři pak prezidentovu synovi kladli dotazy.