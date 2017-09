Babišovi hrozí obvinění i vazba! Pět scénářů, co se může dít

Sněmovna ve středu po dlouhé debatě vydala předsedu hnutí ANO Andreje Babiše a prvního místopředsedu hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Co teď bude s oběma politiky dál a jak jejich stíhání ovlivní volby?

Policisté oba podezřívají z podvodu při získávání dotace pro farmu Čapí hnízdo. Babišovi kvůli tomu hrozí 5 až 10 let ve vězení. Jakmile policie dostane od Sněmovny rozhodnutí, že oba poslance vydala, odešlou policisté obratem Babišovi a Faltýnkovi usnesení o zahájení trestního stíhání.

Mluvčí pražských policistů Andrea Zoulová ve čtvrtek v poledne pro TN.cz potvrdila, že Sněmovna policii ještě o vydání Babiše a Faltýnka neinformovala. Co bude dál, až policisté Babiše a Faltýnka obviní?

1) Zastavení trestního stíhání

Pro oba nejpozitivnější scénář. Až dostanou usnesení o zahájení trestního stíhání, mohou se Babiš a Faltýnek do tří dnů odvolat. Na rozhodnutí o jejich stížnosti má státní zástupce 30 dní.

Pokud rozhodne, že je žádost oprávněná, může trestní stíhání zastavit. Oba by se tak velmi rychle očistili a do voleb by šli s čistým štítem.

2) Obvinění a obžaloba

Pokud státní zástupce trestní stíhání nezastaví, budou zřejmě Babiš a Faltýnek obžalováni. Do voleb ale zbývá 44 dní, takže těžko předjímat, jestli státní zástupce případně oba obžaluje ještě před volbami.

Oba by pak čekal soud, u kterého by měli možnost se očistit. Při jednání Sněmovny o vydání Babiš i Faltýnek naznačili, že s touto možností počítají a jsou připraveni se u soudu bránit.

Pro českou politickou kulturu by to ale byla další rána - předseda a 1. místopředseda přední politické strany čelící žalobě. A mohlo by to být ještě horší....

3) Vzetí do vazby

Až policisté Babišovi a Faltýnkovi doručí usnesení o zahájení trestního stíhání, můžou požádat o uvalení vazby! K tomu je potřeba, aby byl splněn některý ze tří vazebních důvodů, tedy, aby hrozilo, že se budou oba skrývat či vyhýbat trestnímu stíhání, budou působit na svědky a obviněné nebo budou v trestné činnosti pokračovat.

Těžko budou policisté a státní zastupitelství argumentovat tím, že by se Babiš a Faltýnek mohli skrývat nebo by mohli v trestné činnosti pokračovat, protože Faltýnek již v představenstvu Babišových firem není a předseda hnutí ANO je převedl do svěřeneckého fondu. Jediný bod, na kterém by tak mohli návrh na vzetí do vazby postavit, je ovlivňování svědků.

Ovšem Babiš a Faltýnek vědí už několik týdnů, že jsou v souvislosti s Čapím hnízdem v hledáčku policie a pokud by chtěli ovlivňovat svědky, měli k tomu nespočet možností, takže si lze jen těžko představit, že by je soud poslal do vazby. Pro hnutí ANO by to byla velká rána, protože podle jeho vlastních stanov lze hnutí jen těžko řídit, pokud nejsou k dispozici předseda ani první místopředseda.

Kdyby ve vazbě přeci jen skončili, po volbách by nastala bezprecedentní situace. Pokud budou znovu zvolení, což je velmi pravděpodobné, znovu získají imunitu. Tu ale získávají složením poslaneckého slibu, k čemuž dochází na ustanovující schůzi Sněmovny, která proběhne zhruba měsíc po volbách. Pak je ovšem otázkou, jak by se k tomu orgány činné v trestním řízení postavily. Převezly by Babiše a Faltýnka z vazební věznice do Sněmovny, aby tam mohli složit poslanecký slib?



4) Nová imunita

Ve vazbě nebo stíhaní na svobodě, pokud uspějí ve volbách, získají Faltýnek a Babiš novou imunitu. To znamená, že police bude muset znovu žádat o vydání obou poslanců. Celý proces se tak zastaví a nebude moci pokračovat, dokud nebude ustanoven nový Mandátový a imunitní výbor, ten nepřijme nové usnesení o vydání obou poslanců a to usnesení neschválí nová Sněmovna.

Po volbách ale může ve Sněmovně nastat úplně jiná konstelace, takže nová Sněmovna může vydání Babiše a Faltýnka odmítnout! Policistům by pak nezbylo jiného, než čekat, až oběma skončí poslanecký mandát, což nemusí být dříve než za čtyři roky.

Pokud hnutí ANO volby vyhraje, čemuž zatím předvolební průzkumy nasvědčují, nastane další bezprecedentní situace. Předsedou vítězné strany bude člověk, kterého policisté stíhají nebo dokonce už státní zastupitelství obžalovalo! Prezident Miloš Zeman se už nechal slyšet, že i přesto by Babiše sestavením vlády pověřil. Jak budou s předsedou politické strany, který je v takové situaci, jednat ostatní strany?